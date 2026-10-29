Addio a Pietro Tambone, morto a soli 61 anni.

Addio a Pietro Tambone, morto a soli 61 anni

Gattinara piange Pietro Tambone, morto all’età di 61 anni all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Una scomparsa che ha lasciato nel dolore la famiglia e le persone che gli erano vicine.

Pietro Tambone ha lasciato la moglie Letizia e le figlie Jessica ed Erica, insieme ai rispettivi compagni Loris e Stefano. Tra gli affetti più cari c’era anche la nipotina Olivia, ricordata con particolare tenerezza nell’annuncio funebre.

Come riporta Notizia Oggi, lo piangono inoltre le sorelle Anna e Mimma, il fratello Egidio, la suocera Leondina e le rispettive famiglie. Un nucleo familiare ampio, unito nel dolore per una perdita arrivata troppo presto, insieme a cognati, nipoti, pronipoti, zii, cugini e amici.

L’ultimo saluto a Gattinara

I funerali sono invece stati celebrati nel pomeriggio di lunedì, nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

Dopo la celebrazione religiosa, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio, come indicato dalla famiglia.

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