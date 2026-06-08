Addio a Nicoletta, infermiera di soli 58 anni.

Addio a Nicoletta, infermiera di soli 58 anni

È mancata nei giorni scorsi Nicoletta Montebello, infermiera dell’Asl Vercelli che lavorava in una casa di riposo. Aveva solo 58 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e persone che negli anni l’hanno conosciuta e apprezzata.

Il ricordo è stato condiviso anche nel gruppo social “Noi ospedalieri Asl Vercelli”, dove molti hanno voluto lasciare un pensiero per una collega stimata. Un messaggio semplice e toccante ha riassunto il sentimento di tanti: «Un ricordo per la collega infermiera Nicoletta Montebello che ci ha lasciati pochi giorni fa».

I ricordi di chi l’ha conosciuta

Accanto al dolore della famiglia, sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza. C’è chi l’ha ricordata come compagna di gioventù, legata ai giorni più sereni trascorsi nel paese d’origine: «Cara coscritta ti voglio ricordare nei migliori anni della nostra vita trascorsi nel nostro paesello». Lo riporta Notizia Oggi

Altri pensieri hanno sottolineato il valore umano di Nicoletta Montebello anche nel percorso professionale. Una persona ha scritto: «Onorata di averti conosciuto e di aver percorso insieme un pezzettino di vita lavorativa». Parole che raccontano una presenza discreta, ma capace di lasciare un segno nel cuore di chi l’ha incontrata. Nicoletta riposa nel cimitero di Borgo Vercelli.

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