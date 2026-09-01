Addio a Enzo Bianchi: storico rettore della comunità di Bose

Si è spento Enzo Bianchi, figura centrale del panorama spirituale e culturale contemporaneo. Nato nel 1943 a Castel Boglione, nel 1965 diede vita alla Comunità monastica di Bose, in una frazione di Magnano nel Biellese. Lì iniziò un’esperienza di solitudine trasformatasi, con l’arrivo nel 1968 dei primi fratelli e sorelle cattolici e protestanti, in un modello di vita comunitaria fondato su celibato, preghiera, lavoro ed ecumenismo.

Priore fino al 2017, Bianchi ha guidato la comunità rendendola un punto di riferimento ecumenico internazionale e fondando la casa editrice Edizioni Qiqajon. Saggista autorevole e collaboratore di grandi testate, ha dedicato l’esistenza allo studio biblico, alla ricerca interreligiosa e alla predicazione tra diverse confessioni cristiane.

La sua eredità risiede nella capacità di coniugare il rigore monastico con un dialogo aperto verso il mondo, lasciando un’impronta profonda nella riflessione teologica e nella spiritualità di intere generazioni.

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