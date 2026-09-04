Attualità
Addio a Emanuela Rossi: aveva appena compiuto 60 anni
Era una avvocatessa conosciuta e apprezzata tra Biellese e Valsesia
Un lutto che percorre la bassa Valsesia fino a Vercelli, dove molti conoscevano l’avvocato Emanuela Rossi, morta improvvisamente lunedì all’età di 60 anni.
Addio a Emanuela Rossi: aveva appena compiuto 60 anni
Ben nota nel capoluogo, dove esercitava la professione, aveva vissuto a lungo a Gattinara e mantenuto un forte legame con il territorio valsesiano. La notizia ha suscitato incredulità e profondo dolore tra familiari, amici e quanti l’avevano conosciuta.
A ricordare la donna un articolo di NotiziaOggi.it
Soltanto lo scorso 19 agosto Emanuela aveva festeggiato il suo sessantesimo compleanno, un importante traguardo vissuto tra sorrisi e progetti per il futuro. C’erano ancora viaggi da organizzare, luoghi da conoscere e tante esperienze da vivere. Nulla lasciava immaginare una scomparsa tanto repentina, che ha lasciato attonite le persone che le erano più vicine e quanti ne avevano apprezzato negli anni la forza e la determinazione.
Come accennato, Emanuela Rossi era molto conosciuta a Vercelli per la sua attività professionale, ma le sue radici affondavano anche in bassa Valsesia. «Finché studiavamo abbiamo vissuto a Gattinara, poi mia sorella si è spostata a Vercelli – racconta il fratello Patrizio, che lavora in Comune a Grignasco –. Terminato il percorso accademico ha fatto praticantato nello studio legale Sanna e successivamente, superati gli esami previsti, ha aperto la sua attività in via Pietro Micca, sempre a Vercelli».
Il suo percorso professionale autonomo era iniziato nel 2004. Da allora la donna aveva costruito negli anni un rapporto di fiducia con numerose persone che si erano rivolte a lei. Attenta, puntuale e determinata, aveva fatto della serietà uno dei tratti distintivi del proprio lavoro. Qualità che oggi tornano nei ricordi di chi l’ha incontrata professionalmente e di chi, anche dalla Valsesia, aveva avuto occasione di conoscerla.
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