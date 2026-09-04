Addio a Emanuela Rossi: aveva appena compiuto 60 anni

Come accennato, Emanuela Rossi era molto conosciuta a Vercelli per la sua attività professionale, ma le sue radici affondavano anche in bassa Valsesia. «Finché studiavamo abbiamo vissuto a Gattinara, poi mia sorella si è spostata a Vercelli – racconta il fratello Patrizio, che lavora in Comune a Grignasco –. Terminato il percorso accademico ha fatto praticantato nello studio legale Sanna e successivamente, superati gli esami previsti, ha aperto la sua attività in via Pietro Micca, sempre a Vercelli».

Il suo percorso professionale autonomo era iniziato nel 2004. Da allora la donna aveva costruito negli anni un rapporto di fiducia con numerose persone che si erano rivolte a lei. Attenta, puntuale e determinata, aveva fatto della serietà uno dei tratti distintivi del proprio lavoro. Qualità che oggi tornano nei ricordi di chi l’ha incontrata professionalmente e di chi, anche dalla Valsesia, aveva avuto occasione di conoscerla.