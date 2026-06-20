Addio a Danilo Banino, aveva 69 anni.

Addio a Danilo Banino, aveva 69 anni

Profondo cordoglio a Vigliano Biellese per la scomparsa di Danilo Banino, venuto a mancare improvvisamente all’età di 69 anni. La notizia ha suscitato commozione tra familiari, amici e conoscenti che in queste ore stanno esprimendo il proprio affetto e la propria vicinanza alla famiglia.

A darne il triste annuncio sono la moglie Bruna Quaglino, i figli Alberto, Christian e Monica con le rispettive famiglie, il fratello Eliano, i parenti e gli amici tutti.

La veglia di preghiera sarà recitata a Vigliano Biellese nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio domenica 21 giugno alle ore 19. I funerali verranno celebrati lunedì 22 giugno alle ore 10.30 nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia religiosa, Danilo Banino proseguirà per il Tempio Crematorio di Biella; successivamente le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Vigliano Biellese.

Banino era conosciuto anche per il suo impegno nella politica locale. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio. Tra chi ha voluto ricordarlo c’è anche Toni Filoni, che su Facebook ha pubblicato un pensiero, con tanto di foto.

«Correva l’anno 2004… Ricordo come fosse ieri quella campagna elettorale. Ci siamo sempre rispettati, nonostante fossimo lontani anni luce… Ciao Danilo, riposa in pace. Un abbraccio forte alla famiglia».

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