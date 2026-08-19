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Addio a Claudio Giampani di 69 anni

Oggi il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Ponzone a Valdilana

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5 minuti fa

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Addio a Claudio Giampani di 69 anni.

Lutto a Valdilana per la scomparsa di Claudio Giampani ad appena 69 anni. Lascia la moglie Susy Sasso, le cognate Emanuela con Sergio, Stefania; i nipoti; le zie. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio mercoledì 19 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ponzone. Un ringraziamento alla dottoressa Paola Selva per le amorevoli cure prestate.

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