AttualitàValli Mosso e Sessera
Addio a Claudio Giampani di 69 anni
Oggi il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Ponzone a Valdilana
Addio a Claudio Giampani di 69 anni.
Lutto a Valdilana per la scomparsa di Claudio Giampani ad appena 69 anni. Lascia la moglie Susy Sasso, le cognate Emanuela con Sergio, Stefania; i nipoti; le zie. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio mercoledì 19 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ponzone. Un ringraziamento alla dottoressa Paola Selva per le amorevoli cure prestate.
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