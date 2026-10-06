Momenti di grande paura nella serata di sabato a Vercelli, dove un violento episodio di cronaca si è consumato nei pressi di un bar cittadino. I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di origine rumena, ritenuto il responsabile di un’aggressione a mano armata culminata nel ferimento di due persone.

Accoltella due persone fuori dal bar: arrestato

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari dell’Arma, la vicenda avrebbe preso il via all’interno del locale per poi degenerare rapidamente all’esterno. Al culmine di un acceso diverbio, scaturito per futili motivi ancora al vaglio degli inquirenti, l’aggressore ha estratto due coltelli scagliandosi contro le vittime e sferrando diversi fendenti.

I soccorsi sono scattati tempestivamente, consentendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima del trasporto in ospedale. Nel corso dei rilievi ed esami sul luogo dell’accaduto, i Carabinieri sono riusciti a individuare e recuperare le due armi da taglio impiegate durante l’aggressione, poste immediatamente sotto sequestro.

Per l’uomo sono scattate le manette: dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle pesanti accuse di lesioni gravissime e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

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