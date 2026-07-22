Accademia Unidee, sei borse di studio per i corsi in Arte contemporanea e Moda sostenibile

Una borsa di studio a copertura totale e due agevolazioni al 50% per ciascuno dei due percorsi triennali. L’Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella apre le candidature per sei borse destinate agli studenti residenti nel Nord-Ovest, con l’obiettivo di rendere più accessibile una formazione accademica orientata all’innovazione culturale, alla creatività e alla sostenibilità.

I bandi riguardano l’anno accademico 2026/2027 e interessano i corsi triennali in Arte Contemporanea e Moda Sostenibile. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 di domenica 23 agosto 2026.

Sei opportunità per gli studenti del Nord-Ovest

L’iniziativa promossa dall’Accademia Unidee – Fondazione Pistoletto mette complessivamente a disposizione sei borse di studio: tre per il corso di Arte Contemporanea e tre per quello di Moda Sostenibile.

Per ognuno dei due percorsi formativi è prevista:

una borsa a copertura totale della retta ;

; due borse a copertura del 50% della retta.

Possono partecipare ai bandi i cittadini in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore residenti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

Le agevolazioni avranno una durata triennale e saranno calcolate in relazione alla retta prevista per la fascia ISEE di appartenenza del candidato. Un elemento che consente di adattare il valore concreto del sostegno alla situazione economica di ciascuno studente.

Arte contemporanea tra ricerca, società e territorio

Il corso triennale in Arte Contemporanea è costruito attorno alla sperimentazione e alla ricerca, con un approccio che non considera l’arte come un ambito isolato, ma come uno strumento capace di dialogare con il contesto sociale.

L’obiettivo è formare figure in grado di comprendere il ruolo dell’arte nel presente e di sviluppare progetti, iniziative e pratiche culturali rivolte al territorio e alla collettività.

A metà del secondo anno gli studenti possono scegliere tra due differenti specializzazioni. L’indirizzo dedicato alla Creazione dell’arte è rivolto a chi vuole sviluppare una propria pratica artistica, affrontando temi e trasformazioni del mondo contemporaneo. L’indirizzo di Produzione, invece, prepara professionisti capaci di rendere possibili opere, eventi, mostre e progetti culturali, occupandosi degli aspetti organizzativi e gestionali.

Il percorso punta quindi a integrare la dimensione creativa con le competenze necessarie per operare concretamente nel sistema dell’arte.

Moda sostenibile, dalla progettazione alla gestione dei processi

Il secondo bando è dedicato al corso triennale in Moda Sostenibile, un percorso che analizza l’intera filiera del settore: dall’ideazione dei prodotti alla produzione, fino alla comunicazione e alle modalità di consumo.

La sostenibilità viene affrontata come un principio trasversale, destinato a incidere sulle scelte progettuali, sui materiali, sui sistemi produttivi e sul rapporto tra imprese, consumatori e ambiente.

Anche in questo caso, a metà del secondo anno è possibile scegliere tra due indirizzi. Il percorso di Design si concentra sulla creazione e sulla progettazione della moda, mentre quello di Management approfondisce la gestione dei processi produttivi e organizzativi.

La proposta formativa risponde a un settore in continua evoluzione, nel quale alle competenze stilistiche si affianca una crescente richiesta di professionisti in grado di valutare l’impatto ambientale e sociale delle attività industriali.

Una formazione collegata alla Fondazione Pistoletto

L’Accademia ha sede a Biella, negli spazi della Fondazione Pistoletto, un contesto nel quale formazione, ricerca artistica, innovazione e responsabilità sociale si incontrano.

L’impostazione dei corsi mira a favorire un rapporto diretto tra studenti, docenti, artisti e professionisti, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con esperienze e progetti concreti. Il legame con il territorio biellese assume un valore particolare anche per il percorso dedicato alla moda, considerando la storica vocazione tessile dell’area.

L’assegnazione delle borse avverrà attraverso commissioni individuate e presiedute dai responsabili dei rispettivi corsi: il professor Michele Cerruti But, course leader di Arte Contemporanea, e la professoressa Maria Cannella, responsabile del percorso in Moda Sostenibile.

Candidature aperte fino al 23 agosto

Gli aspiranti studenti dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 16 del 23 agosto 2026, seguendo le modalità indicate nei due bandi a questo link https://accademiaunidee.it/it/iscrizioni/agevolazioni-alliscrizione-e-borse-di-studio/.

La documentazione completa è disponibile sul sito dell’Accademia, nella sezione dedicata alle agevolazioni all’iscrizione e alle borse di studio.

Con questa iniziativa, l’Accademia Unidee intende offrire una possibilità concreta a giovani interessati a costruire il proprio futuro nei campi dell’arte contemporanea e della moda sostenibile, sostenendo il merito e riducendo gli ostacoli economici all’accesso alla formazione.

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