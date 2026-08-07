Due gattini recuperati in pochi giorni, un appello alla cittadinanza e un fenomeno che torna a ripetersi con l’arrivo delle ferie.

A Varallo gattina salvata in strada: appello contro l’abbandono

È quanto sta accadendo a Varallo, dove Ferruccio Baravelli ha deciso di raccontare la propria esperienza attraverso una lettera aperta, richiamando l’attenzione sul problema dell’abbandono degli animali domestici.

«Con l’arrivo del mese di agosto si ripresenta puntuale, nella sua squallida disumanità, il rituale dell’abbandono degli animali domestici – scrive Baravelli, da sempre impegnato nel volontariato e nella vita associativa del territorio –. Una piaga che alimenta il randagismo e che trasforma nel giro di pochi minuti la vita di piccoli animali: dal calore di una casa accogliente, alla calura dell’asfalto e alla solitudine della strada».

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