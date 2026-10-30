A Pollone festeggiati i 100 anni del carabiniere Giuseppe Duso.

Nella giornata del 27 ottobre 2026, a Pollone (BI), il Carabiniere in congedo Giuseppe Duso ha festeggiato il ragguardevole traguardo del secolo di vita. L’evento è stato celebrato nel pomeriggio alla presenza dei familiari – preventivamente ricevuti presso la sede de Comando Provinciale di Biella – e con la partecipazione della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nell’occasione, il Comandante Provinciale ha espresso di persona al festeggiato i più calorosi auguri a nome di tutta la Benemerita,

facendosi interprete dei sentimenti di viva stima e profonda vicinanza espressi dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore

Luongo, che ha inteso far pervenire al centenario un suo affettuoso pensiero augurale.

Nato a Montecchio Precalcino (VI) il 27 ottobre 1926, Giuseppe Duso fu incorporato nell’Arma il 15 aprile 1946 presso il Battaglione Allievi Carabinieri di Moncalieri. Destinato al

ruolo a piedi, ha prestato servizio nei ranghi della Legione di Napoli e successivamente della Legione di Padova nel delicato periodo postbellico, sino al congedo illimitato intervenuto il 14 aprile 1952. La ricorrenza ha costituito un prezioso momento per rievocare, attraverso lo storico foglio di congedo custodito dalla famiglia, gli anni trascorsi con gli alamari cuciti sulla divisa, rinsaldando quel senso di appartenenza e quei valori di fedeltà e dedizione che uniscono indissolubilmente i Carabinieri in servizio e in congedo. Il compimento dei 100 anni da parte del Carabiniere Giuseppe Duso rappresenta motivo di vivo orgoglio per l’Arma, lieta di stringersi attorno al proprio commilitone centenario

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