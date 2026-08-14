A Piedicavallo le leggende del Lago della Vecchia tornano a vivere attraverso la narrazione orale.

A Piedicavallo tornano le leggende del lago della Vecchia

Domenica 23 agosto, alle ore 16.30, il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ospiterà “La Vecchia del Lago”, un racconto inedito mandato a memoria e dedicato a una delle figure più misteriose della tradizione locale, a cura di Alessandra Sala.

Chi abita nel Biellese, avrà certamente sentito parlare delle leggende legate al Lago della Vecchia; proprio queste storie, tra le più suggestive e misteriose del territorio, saranno al centro di un racconto inedito, La Vecchia del Lago, scritto e narrato da Alessandra Sala.

La narrazione nasce dal desiderio di recuperare e valorizzare una storia appartenente alla tradizione locale attraverso uno degli strumenti più antichi di trasmissione delle conoscenze: il racconto orale. La storia, elaborata a partire dalle versioni più ricorrenti della leggenda, verrà raccontata a memoria, senza la mediazione di un testo scritto, così come avveniva una volta.

L’appuntamento è pensato per bambini a partire dagli 8 anni, ma non ha un limite di età: la narrazione può coinvolgere anche adulti e anziani, in un’esperienza capace di mettere in dialogo generazioni diverse attraverso una storia della tradizione locale.

Al termine della narrazione è prevista una merenda offerta ai bambini, a cura dei volontari della Biblioteca civica “Peraldo Bert”.

La narrazione “La vecchia del lago” è un’anteprima di quella che avverrà nell’ambito del festival letterario #Fuoriluogo Kids & Young venerdì 18 settembre alle 20:30 presso la Biblioteca ragazzi Rosalia Aglietta Anderi di Biella.

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