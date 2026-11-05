A Oropa quasi 640mila persone in un anno: più che a Loreto e alla Reggia di Venaria

Motion Analytica, azienda friulana nata nel 2018 con l’obiettivo di analizzare e comprendere gli spostamenti delle persone attraverso la rilevazione delle SIM, ha effettuato, gratuitamente per l’amministrazione del Santuario, un anno di rilevazione sulle presenze ad Oropa.

I dati sono solo suscettibili di aumento considerando le persone che non sono rilevabili attraverso la presenza di un cellulare o uno smartphone (bambini, anziani magari con un solo telefonino per coppia ecc.), per cui rappresentano la prima vera rilevazione sui flussi di presenza nel nostro Santuario.

A Oropa 638mila persone in un anno. Più presenze che a Venaria e a Loreto

Con questa premessa partiamo dal numero totale rilevato: 638.320 presenze di cui ben 482.860 accessi unici nel periodo, mentre i restanti sono ripetitivi nei 12 mesi.

Il dato è estremamente importante e colloca il santuario al di sopra delle presenze alla Santa Casa di Loreto o alla Reggia di Venaria o alla Valle dei Templi ad Agrigento, tutte mete ben note sul circuito internazionale.

Ovviamente le presenze hanno un differenziale notevole a seconda dei giorni e degli eventi, per esempio a Ferragosto l’area accoglie il 630% di persone rispetto al venerdì 3 ottobre scorso senza eventi e con stagionalità ridotta.

I “picchi” il 5 luglio e a Ferragosto

I giorni di picco sono stati domenica 5 luglio con 6.720 persone, così come Ferragosto con 6.130 presenze o la Fiera di San Bartolomeo che domenica 13 settembre ha portato ad Oropa 5.590 visitatori.

Oropa è visitata tutto l’anno. Nell’autunno raccoglie 145.660 presenze, nell’inverno tocca le 124.630, in primavera ospita 137.660 visitatori che diventano 233.260 con l’estate.

Le presenze medie giornaliere toccano il minimo a marzo (1040 persone) e ad agosto toccano le 3050 presenze medie giornaliere.

Le fasce di età, calcolate sui soli visitatori italiani, evidenziano una presenza per quasi il 40% di persone oltre i 65 anni, un 40% di età compresa fra i 45 ed i 64 anni e circa il 20 % di giovani, mentre per quanto riguarda il genere quasi il 60% sono donne contro poco più del 40% di uomini.

Tanti visitatori da Francia, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi

I Paesi stranieri che hanno portato più visitatori sono, nell’ordine: Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, con 110 visitatori provenienti da altri Paesi.

Al di là della curiosità nel leggere questi dati, gli stessi sono elemento fondamentale per orientare il futuro della comunicazione del Santuario consentendo di intervenire su target mirati, di sviluppare iniziative che attraggano nei periodi di minor afflusso e misurare nel continuo il frutto delle proprie azioni.

L’amministrazione ha espresso la propria gratitudine a Motion Analytica, augurandosi “di poter proseguire una fruttuosa collaborazione”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook