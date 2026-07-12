A Mosso le case più economiche d’Italia: 331 euro/mq.

A Mosso le case più economiche d’Italia: 331 euro/mq

Gli appartamenti più economici non solo di tutto il Biellese, non solo di tutto il Piemonte ma addirittura di tutta Italia? Sono quelli dell’ex comune di Mosso, ora parte di Valdilana. Secondo la classifica nazionale stilata dal portale Idealista.it il prezzo medio di vendita degli immobili abitativi di Mosso è pari a 331 euro al metro quadrato. Una cifra che è appena un quarto della media del Piemonte, che si attesta a 1.319 euro/mq. Tra le prime venti località più economiche, ci sono altri due comuni piemontesi: Paesana e Viola, entrambe in provincia di Cuneo, rispettivamente in posizione numero 17 e 18, con una media di prezzi a 510 e 513 euro al metro quadrato. Fatta eccezione per Sermide e Felonica (Lombardia, quinto posto) e Castell’Azzara (Toscana, nono posto), tutte le altre località si trovano nel centro sud Italia.

Infine Mosso è in cima alla classifica, davanti a due comuni siciliani: Mussomeli (Caltanissetta) con un prezzo di 363 euro al metro quadrato, e Grammichele, in provincia di Catania, 382 euro al metro quadrato. Sono gli unici tre posti in tutta Italia dove le case costano meno di 400 euro/mq.

Anche Biella è molto abbordabile

A livello generale i prezzi medi più bassi d’Italia si concentrano prevalentemente nel Sud e nelle Isole. I due capoluoghi con il costo al metro quadro più basso sono infatti Caltanisetta con 674 euro al metro quadro e Raguga con 712. Ma al terzo posto assoluto tra i 107 capoluoghi di provincia compare Biella con 745 euro.

Una dato, quello di 745 euro, uguale a quello di due anni fa. quando il nostro capoluogo era però il penultimo della graduatoria nazionale dietro solamente a Caltanissetta con 732. Sempre ne 2024 la provincia piemontesi con i prezzi medi più alti era quella del Vco, con 1807 euro al metro quadro, mentre quella dai prezzi più bassi si confermava sempre Biella con 632 euro medi al metro quadro.

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