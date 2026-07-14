AttualitàCossatese
A Lessona l’ultimo saluto a Moreno Pasqua: 61 anni
Oggi la benedizione al cimitero
E’ mancato all’affetto dei propri cari Moreno Pasqua, 61 anni di Lessona. Lascia la sorella Marisol con Francesco, Sara e Daniele, unitamente ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. L’uomo si è spento all’ospedale di Savigliano dove era stato ricoverato. Oggi alle 16 la benedizione al cimitero di Lessona.
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