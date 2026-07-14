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A Lessona l’ultimo saluto a Moreno Pasqua: 61 anni

Oggi la benedizione al cimitero

Pubblicato

52 secondi fa

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lutto per un giovane padre di 53 anni
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E’ mancato all’affetto dei propri cari Moreno Pasqua, 61 anni di Lessona. Lascia la sorella Marisol con Francesco, Sara e Daniele, unitamente ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. L’uomo si è spento all’ospedale di Savigliano dove era stato ricoverato. Oggi alle 16 la benedizione al cimitero di Lessona.

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