AttualitàFuori provincia
A Gattinara la tradizionale fiera di San Martino
Appuntamento martedì 10 novembre
Martedì 10 novembre 2026, Gattinara rinnova uno dei suoi appuntamenti più amati e profondamente radicati nella memoria collettiva: l’Antica Fiera di San Martino. Un rito che attraversa i secoli, trasformando ogni anno il secondo martedì del mese in una grande giornata di festa e condivisione.
Dalle 8.00 alle 18.00, il centro cittadino ospiterà un grande mercato a cielo aperto con ben 180 ambulanti. Corso Valsesia, Corso Vercelli, Corso Garibaldi, Corso Cavour, Piazza Italia e Piazza Paolotti si animeranno di colori, profumi e voci, offrendo prodotti enogastronomici, abbigliamento, artigianato e specialità locali.
Nata come momento di scambio e incontro legato alla conclusione dell’annata agricola, la fiera sa unire passato e presente, valorizzando le radici del territorio. «La Fiera di San Martino è una parte della nostra storia e un appuntamento che appartiene alla memoria collettiva», sottolineano il Sindaco Maria Vittoria Casazza e il Vicesindaco Daniele Baglione.
A coronare la giornata, sul far della sera, ci sarà il suggestivo passaggio della Banda Musicale Santa Cecilia con la celebre “Marcia Nova”, pronta ad annunciare alla comunità se ci sarà Carnevale. Un finale che intreccia due delle tradizioni più rappresentative dell’identità gattinarese.
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