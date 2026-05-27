A Crevacuore carabinieri a messa per incontrare i cittadini

Domenica mattina, al termine della celebrazione della Santa Messa, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Crevacuore hanno incontrato i fedeli all’uscita della chiesa, dando vita a un momento di forte vicinanza, dialogo e prevenzione. L’iniziativa, che rientra nel più ampio piano di prossimità promosso dal Comando Provinciale per contrastare il reato delle truffe – in particolare ai danni degli anziani – ha visto i militari impegnati in un confronto diretto con i cittadini. Nell’occasione, è stato distribuito un pratico “vademecum” contenente consigli utili, accorgimenti e buone prassi per riconoscere e neutralizzare i tentativi di raggiro, sia telefonici che porta a porta. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e fiducia. I fedeli hanno espresso vivo apprezzamento per la presenza rassicurante dei Carabinieri, approfittando del momento per rivolgere domande, segnalare piccole criticità di quartiere e ricevere risposte dirette dagli operatori della sicurezza. “La nostra missione principale non è solo quella di reprimere i reati, ma di prevenirli attraverso la presenza costante sul territorio e il contatto umano”, commentano dal Comando. “Essere tra la gente, fuori dai luoghi di culto o nei mercati, ci permette di offrire una sicurezza reale e percepita, facendo sentire i cittadini, specialmente i più anziani, mai soli.” L’Arma dei Carabinieri ricorda che, in caso di dubbi, situazioni sospette o emergenze, il numero di ascolto e pronto intervento 112 è attivo 24 ore su 24, ed è sempre preferibile fare una telefonata in più piuttosto che dare fiducia a sconosciuti.

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