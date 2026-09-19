Prende il via dal 23 al 26 settembre 2026 presso il Campus di Città Studi Biella la IV edizione della Summer School “Fashion Media Studies”.

A Città Studi la Summer School “Fashion Media Studies”

E’ stata promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino in collaborazione con Città Studi Biella e in partnership con la City University of New York. L’appuntamento di quest’anno, intitolato “MENSWEAR. Moda e modi del maschile: habitus, stile e genere”, propone un percorso intensivo e multidisciplinare volto ad analizzare l’evoluzione dell’abbigliamento maschile tra linguaggi mediali, rappresentazioni di genere, cultura pop e storia del costume.

L’iniziativa ha registrato un’ampia adesione e un profilo di iscritti particolarmente qualificato ed eterogeneo, a testimonianza del forte richiamo del progetto. La classe riunirà infatti studenti di corsi di laurea triennale, magistrale e dottorandi di ricerca provenienti da un ricco nucleo di atenei italiani e internazionali: Università di Torino, La Sapienza Università di Roma, Politecnico di Milano, Università Iuav di Venezia, Università di Parma, Università del Piemonte Orientale e Università degli Studi dell’Aquila, affiancati da presenze internazionali

dall’Universidad de Málaga (Spagna) e dall’Université Paris Cité (Francia). I percorsi formativi dei candidati riflettono la natura spiccatamente trasversale della Summer School: si va dai corsi di laurea in Moda e Cultura d’Impresa, Scienze della Moda e del Costume e

Fashion Design, agli ambiti della comunicazione mediale, del cinema e delle industrie creative (CAM, Comunicazione e Culture dei Media), fino al Marketing, alla Sociologia, all’Integrated Product Design e alla Storia dell'Arte. Non mancano presenze da ambiti di ricerca avanzata, con dottorandi in Arti visive, performative e moda e in Letterature, arti e media, così come profili provenienti dalle

scienze biologiche a dimostrazione dell’interesse interdisciplinare per la cultura della moda.

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