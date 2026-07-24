Città Studi Biella attiva il corso di formazione continua individuale “Accompagnatore Cicloturistico”. E’ pensato per chi desidera trasformare una passione in un’attività professionale e finanziato al 70% dalla Regione Piemonte.

A Città Studi corso di Accompagnatore Cicloturistico

In un settore in forte crescita, dove il turismo sostenibile e le esperienze all’aria aperta conquistano sempre più viaggiatori, Città Studi ti prepara a trasformare la passione per la bicicletta in una professione. Il corso per Accompagnatore Cicloturistico unisce formazione pratica,

competenze tecniche e conoscenza del territorio, fornendoti tutti gli strumenti per progettare, organizzare e condurre escursioni in sicurezza. Un percorso concreto per acquisire una abilitazione professionale e cogliere le opportunità offerte dal mercato del cicloturismo, oggi tra i comparti più dinamici del turismo esperienziale.

Il corso si rivolge a chi vuole imparare a costruire e guidare esperienze cicloturistiche che uniscono scoperta, sicurezza e qualità, con particolare attenzione alla capacità di raccontare il territorio. I partecipanti acquisiranno strumenti e conoscenze per accompagnare turisti lungo percorsi ciclabili, fornendo informazioni descrittive, segnalando zone di interesse naturale e ambientale e presentando anche luoghi di pregio storico, artistico e culturale lungo l’itinerario.

Al termine del percorso, i partecipanti avranno sviluppato competenze operative utili per condurre turisti su diverse tipologie di terreno, utilizzando mezzi ciclabili adeguati e adottando le protezioni idonee in base al tipo di escursione.

Sarà inoltre valorizzata la capacità di organizzare un itinerario in modo professionale: elaborare il percorso, gestire l’accompagnamento e assistere i clienti per tutta la durata dell’attività, con un’attenzione costante alla tecnica ciclistica e alla qualità dell’esperienza offerta.

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