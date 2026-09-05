A Biella nasce l’Art Atelier Mancuso, un nuovo spazio dedicato all’arte e alla creatività.

Un nuovo luogo dedicato all’arte, alla ricerca e alla condivisione apre le sue porte a Biella. È l’Art Atelier Mancuso, il nuovo spazio espositivo e creativo ideato dall’artista Luciano Mancuso, che sarà inaugurato oggi, sabato 5 settembre, alle 18.30, in via Mazzini 4, Biella.

L’apertura dell’atelier rappresenta una nuova tappa nel percorso artistico di Mancuso, maturato attraverso anni di attività e caratterizzato da soddisfazioni e riconoscimenti ottenuti sia in Italia che all’estero. Una scelta profondamente legata anche al territorio biellese, che da anni accoglie l’artista e al quale Mancuso desidera restituire, attraverso questo progetto, parte dell’affetto e della stima ricevuti.

«Dopo un percorso artistico ricco di soddisfazioni e riconoscimenti, sia in Italia sia all’estero, ho desiderato fortemente dare vita a questo spazio nel territorio che da anni mi accoglie, rispondendo alle numerose e calorose manifestazioni di stima ricevute».

L’Art Atelier Mancuso nasce con un’ambizione che va oltre quella di una tradizionale galleria. L’obiettivo è infatti creare un hub creativo e dinamico, nel quale l’arte possa essere non soltanto osservata, ma anche vissuta e condivisa. Accanto all’esposizione delle opere di Luciano Mancuso troverà spazio un’area laboratorio, pensata per permettere ai visitatori di avvicinarsi concretamente al lavoro dell’artista e di osservarne dal vivo il processo creativo.

È proprio questo rapporto diretto tra artista, opera e pubblico a costituire uno degli elementi distintivi del nuovo spazio: l’atelier vuole essere un luogo aperto, capace di raccontare l’arte anche attraverso il suo farsi, mostrando tecniche, gesti, sperimentazioni e momenti di ricerca che normalmente rimangono lontani dagli occhi del pubblico.

Ma il progetto guarda anche al futuro. L’atelier sarà infatti disponibile per eventi e collaborazioni con altre discipline artistiche, con l’intento di favorire incontri e contaminazioni e trasformare lo spazio in un punto di riferimento per iniziative culturali e creative.

L’inaugurazione di oggi sarà dunque l’occasione per conoscere il nuovo spazio e brindare all’inizio di questa nuova avventura.

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