A Biella la prima edizione di “Oltre ogni ostacolo”

Si è svolta venerdì mattina la prima edizione di ‘Oltre ogni ostacolo’, iniziativa grazie alla quale cittadini e amministratori hanno vissuto

Al percorso, da Piazza Adua a Piazza Vittorio Veneto, hanno partecipato Sindaco, Vicesindaco e alcuni assessori, condividendo un momento di ascolto e dialogo per riflettere su come osservare la città da prospettive diverse che si traducano in interventi e progettualità efficaci.