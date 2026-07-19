AttualitàBiella
A Biella la prima edizione di “Oltre ogni ostacolo”
Confronto aperto sul tema della accessibilità a strade e piazze
Si è svolta venerdì mattina la prima edizione di ‘Oltre ogni ostacolo’, iniziativa grazie alla quale cittadini e amministratori hanno vissuto
un’esperienza di sensibilizzazione e confronto sul tema dell’accessibilità.
A Biella la prima edizione di “Oltre ogni ostacolo”
Al percorso, da Piazza Adua a Piazza Vittorio Veneto, hanno partecipato Sindaco, Vicesindaco e alcuni assessori, condividendo un momento di ascolto e dialogo per riflettere su come osservare la città da prospettive diverse che si traducano in interventi e progettualità efficaci.
Grazie a Carmela Pastore e a tutti i partecipanti che, insieme ai partner, hanno reso possibile l’evento.
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