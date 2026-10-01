A Biella il progetto della nuova chiesa ortodossa diventa realtà. Chi passa nella zona di via Danese, traversa di via Fratelli Rosselli a Biella, in questi giorni non può fare a meno di notare il cantiere.

Le impalcature avvolgono una costruzione che sta rapidamente assumendo una forma ben riconoscibile. Con una copertura appuntita e una struttura che richiama immediatamente quella di un edificio religioso.

A Biella il progetto della nuova chiesa ortodossa diventa realtà

Sono in molti, tra residenti e persone che transitano nella zona, a chiedersi che cosa stia nascendo. Si tratta della nuova chiesa ortodossa romena di Biella, un progetto atteso da anni dalla comunità ortodossa locale. E che oggi, con l’avanzare dei lavori, sta finalmente diventando una realtà ben visibile.

La storia del progetto parte da lontano. La Parrocchia ortodossa romena “San Cipriano, vescovo di Cartagine” di Biella è nata il 21 dicembre 2009. Su iniziativa di Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo Siluan, della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia. Fin dalla sua costituzione, la comunità ha avuto come sede di culto la chiesa cattolica di Sant’Anna, al Piazzo.

Un luogo che nel corso degli anni è stato adattato alle esigenze della celebrazione ortodossa, con la rimozione delle panche e l’inserimento di tappeti, stalli, lampadari e icone. L’altare è separato dal resto della chiesa attraverso l’iconostasi, la parete decorata con icone tipica della tradizione ortodossa. Con il passare del tempo, però, gli spazi del Piazzo sono diventati insufficienti per le esigenze della comunità.

Da qui la ricerca di una nuova collocazione e l’ipotesi di realizzare un edificio di culto autonomo. Il passaggio decisivo arrivò nel novembre del 2021, quando il progetto approdò in Consiglio comunale nell’ambito di una modifica urbanistica. L’amministrazione spiegò allora che la comunità ortodossa romena aveva individuato, grazie all’accordo con un privato. Un terreno proprio in via Danese, ritenuto adatto alla realizzazione della nuova chiesa. Il comune si dichiarò disponibile anche a concedere una piccola deroga per consentire la realizzazione del campanile, considerando che l’investimento sarebbe stato sostenuto interamente dalla comunità romena.

Dal progetto al cantiere

Quello che nel 2021 era ancora un progetto oggi è dunque un cantiere nel quale la struttura dell’edificio è già chiaramente riconoscibile.

La costruzione procede spedita e, osservando la parte emersa dalle impalcature, si può già intuire l’aspetto che avrà la nuova chiesa. La sagoma della copertura, con le sue forme appuntite e slanciate, è probabilmente l’elemento che più di ogni altro sta attirando l’attenzione di chi percorre la zona.

Un edificio che, una volta completato, rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la comunità ortodossa romena del Biellese.

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