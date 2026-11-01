A Biella due giorni dedicati al mondo dell’orientamento. Tutto è pronto per l’edizione di Wooooow!Biella. Il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro rivolto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie e agli studenti delle scuole superiori. In programma nelle giornate del 6 e 7 novembre a Città Studi Biella.

A Biella due giorni dedicati al mondo dell’orientamento

L’evento è nato nel 2018 con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a costruire il proprio futuro formativo e professionale. Offrendo loro in due giornate la possibilità di informarsi a 360 gradi su tutte le opportunità disponibili presenti sul territorio. Durante Wooooow!Biella, studenti e famiglie potranno incontrare le Università provenienti da tutta Italia, gli Its Academy e le Accademie. Conoscere gli istituti superiori ed i centri di formazione professionale della provincia di Biella. Entrare in contatto con le Forze dell’Ordine. Partecipare a colloqui di orientamento personalizzati con gli orientatori professionisti di Cascina Oremo. E dialogare con gli imprenditori biellesi.

Un’anteprima del salone

Un’anteprima dei temi del salone è stata presentata nei giorni scorsi agli insegnanti con Wooooow!Biella: missione docenti. Come aiutare gli studenti nel loro percorso di orientamento, un incontro in cui sono stati sviluppati temi fondamentali per orientare gli studenti e le famiglie. Dal percorso di scelta, alla “mappa” del sistema formativo secondario. Fino all’offerta formativa secondaria e la formazione professionale nella Provincia di Biella e agli scenari attuali sul mondo del lavoro e delle professioni.

Wooooow!Biella

In particolare, sarà possibile visitare Wooooow!Biella. Il mio futuro dopo le medie (ex Versus), il salone dell’orientamento di SBIR – Scuole Biellesi In Rete. Dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, per esplorare le offerte degli istituti superiori locali e degli enti di formazione professionale. Wooooow!Biella. Il mio futuro dopo le superiori (ex It’s my life), il salone curato da BiYoung dedicato all’orientamento post-diploma, con 40 stand di Università, Accademie e ITS Academy.

Si potrà quindi accedere ad un’ampia area con stand informativi per incontrare i rappresentanti degli istituti superiori della Provincia di Biella, di Università, Accademie e ITS Academy. Oltre ai servizi del territorio e alle forze dell’ordine.

Gli appuntamenti di venerdì

Ad accogliere gli studenti, primi visitatori di Wooooow!Biella, venerdì mattina, sarà un fitto programma di attività riservate ad oltre mille studenti delle classi quinte delle scuole secondarie superiori del territorio. Con incontri in plenaria, momenti esperienziali ed incontri orientativi/motivazionali. E’ già soldout, invece, l’opportunità rivolta agli studenti dai 12 anni in su. Che avranno l’occasione di partecipare a colloqui individuali orientativi con i professionisti di Cascina Oremo per accompagnarli nella riflessione sulle proprie scelte scolastiche e formative. Il servizio è sempre disponibile a Cascina Oremo.

Le novità di questa edizione

Fra le novità di questa edizione di Wooooow!Biella, la nona, la prima riguarda il calendario. L’appuntamento Wooooow!Biella. Il mio futuro dopo le medie (ex Versus), dedicato agli studenti delle scuole medie prossimi alla scelta del percorso delle superiori, sarà di sabato. Mentre la ricerca della formazione post diploma con Wooooow!Biella. Il mio futuro dopo le superiori (ex It’s my life), è in programma di venerdì.

La seconda novità è la collaborazione con PizzAutobus Biella, il primo food truck di PizzAut fuori dalla Lombardia, che nasce dal progetto di PizzAut e dall’impegno di Nico Acampora. L’iniziativa porta sul territorio un modello concreto di inclusione che mette al centro il lavoro, l’autonomia e il talento delle persone autistiche. E, ogni giorno, dimostra che l’inclusione non è un principio astratto, ma un valore che genera opportunità, crescita e dignità. Ad oggi, meno di 1 persona autistica su 10 lavora, non per mancanza di talento, ma di occasioni.

Come ha spiegato Silvio Tosi, Consigliere delegato al progetto PizzAutoBus Biella. «Essere presenti a Wooooow!Biella significa per noi incontrare direttamente ragazze e ragazzi, dialogare con le nuove generazioni. Vogliamo contribuire a diffondere una cultura dell’inclusione sempre più forte, radicata nella comunità e capace di guardare al futuro con fiducia. Vietato calpestare i sogni».

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