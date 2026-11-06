Attualità
10eLotto, la fortuna bacia il Piemonte: a Ivrea vinti 110mila euro
Importante vincita, un colpo di vera fortuna
Il 10eLotto torna a regalare emozioni e vincite da capogiro in Piemonte. Nel concorso di giovedì 5 novembre, la fortuna ha fatto tappa a Ivrea, in provincia di Torino, dove un fortunato giocatore ha centrato un colpo straordinario.
Come riportato da Agipronews, nella cittadina eporediese è stato realizzato un «9 Doppio Oro» da ben 110.000 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita di via Aosta, trasformando una semplice giocata in una giornata indimenticabile per il fortunato vincitore.
Quella di Ivrea rappresenta la vincita più alta dell’ultimo appuntamento con il concorso, che si conferma uno dei giochi più amati dagli italiani. Nell’ultima estrazione, infatti, il 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 24,1 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.
Un trend positivo che dura da mesi: dall’inizio dell’anno, la massa premi erogata dal gioco ha raggiunto la cifra capogiro di 3,3 miliardi di euro. Il Piemonte festeggia così un nuovo capitolo a tinte dorate, confermandosi tra le regioni più baciate dalla sorte in questo ricco 2026.
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