Valdilana si prepara a diventare il cuore pulsante della mountain bike piemontese.

Mtb: domani torna la Sopranissima a Valdilana

Domenica 28 giugno 2026, i suggestivi sentieri locali ospiteranno la 15ª edizione de “La Sopranissima”, un appuntamento storico e imperdibile per tutti gli amanti delle ruote grasse.

Organizzata dall’ASD Free Bike Trivero, con il patrocinio del Comune di Valdilana, la manifestazione promette una spettacolare gara Cross Country (XC) immersa nella natura. Il teatro dell’evento sarà la splendida cornice del Rifugio La Sella, punto nevralgico di un percorso tecnico e adrenalinico, capace di regalare panorami mozzafiato a ogni colpo di pedale.

Il programma della giornata inizierà alle ore 7:30 con il ritrovo dei partecipanti per le iscrizioni e il riscaldamento, mentre lo start ufficiale è fissato a partire dalle ore 9:30. A disposizione di atleti e accompagnatori ci saranno un efficiente servizio bar, bagni e docce calde per rigenerarsi dopo la fatica.

Mettiti alla prova, pedala forte e vivi la montagna! Che siate biker esperti o appassionati pronti a sfidare i vostri limiti, “La Sopranissima” vi aspetta per una domenica indimenticabile di sport e passione.

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