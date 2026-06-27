Alcune sere fa, i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno eseguito un servizio mirato per il controllo degli esercizi pubblici ed al contrasto al lavoro sommerso in collaborazione con i colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Biella.

Irregolarità in un locale della Valsessera: multa salata

Controllando un locale in un Comune della Val Sessera, hanno riscontrato varie irregolarità di natura penale e amministrativa a riguardo di una dipendente, seppur regolarmente assunta. In particolare, si è verificata la mancata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevista visita medica obbligatoria e la violazione degli obblighi inerenti alla tracciabilità delle retribuzioni. Al termine degli accertamenti, i militari del NIL hanno proceduto ad elevare ammende ed una sanzione amministrativa per circa 7.000 euro, oltre che alla denuncia in stato di libertà del titolare del locale alla Procura della Repubblica. I controlli dell’Arma volti alla tutela dei lavoratori e alla verifica della sicurezza nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro proseguiranno con costanza su tutto il territorio provinciale

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