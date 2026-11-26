Si chiama tassa di soggiorno e a Biella nel corso degli anni è stata al centro del dibattito politico cittadino tra chi l’ha proposta, la giunta Gentile, e chi aveva provato ad eliminarla, la giunta Cavicchioli. Attualmente è in vigore e, dal primo febbraio scorso, a quanto si legge, ha fruttato per le casse del Comune circa 138 mila euro di introiti.

L’estate appena trascorsa non ha fatto registrare particolari incrementi di presenze lato turisti, ragion per cui a mio giudizio questo “balzello” resta una tassa tra le tante già in vigore (per di più progressiva negli importi) ma che con il “soggiorno” nel senso più ampio e inclusivo del termine ci azzecca poco. Nel senso che chiunque arrivi in città anche per un breve periodo si ritroverà ben presto a fare i conti con un soggiorno zoppicante, fatto di strutture non funzionanti e servizi carenti (funicolare da e per il Piazzo, funivia di Oropa, trasporti e collegamenti da e per la città, locali aperti nel weekend, decoro pubblico solo per citare alcuni esempi) che con il turismo vero e proprio fanno un po’ a pugni.

Che una realtà industriale come la nostra potesse trasformarsi senza difficoltà in una realtà turistica (anche di nicchia) era un po’ un’illusione alla quale più o meno tutti ci abbiamo creduto. La realtà dei fatti, oggi, ci dice che non bastano gli slogan politici pre o post elettorali per coprire una situazione che è sotto gli occhi di tutti: a livello di infrastrutture Biella è ferma da decenni, la politica locale dorme un sonno profondo (tra due guanciali) pur avendo da tempo l’opportunità di avere nelle sedi istituzionali più rilevanti maggioranze dello stesso colore che potrebbero agevolare certe decisioni o certi progetti a lungo termine. Niente di tutto questo, si preferisce, prima di ogni altra cosa fare cassa anche sul tema del soggiorno.

A Biella c’è anche un altro tipo di “turismo”, ed è quello degli operai e/o pendolari che soggiornano per la settimana in città dovendo lavorare, e che poi rientrano a casa per il fine settimana. Anche loro, seppur in maniera progressiva, si ritrovano “tassati e soggiornati” dal balzello turistico senza troppi perché o distinguo. Conclusione amara: se la politica locale non riesce a spostare da un quartiere all’altro della città un mercato cittadino senza polemiche e contrapposizioni ferocissime, figuriamoci come potrebbe anche solo pensare di “far venire” da fuori persone o turisti da altre Regioni.

Quanto sarebbero utili oggi i vecchi jingle in stile Aiazzone: “…Vieni in moto o in carrozzella ma vieni a Biella ma vieni a Biella…!!”. Caro Giorgio, ci manchi…

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