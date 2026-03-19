Caro Giulio ti scrivo vorrebbe essere il titolo di questo Sale e Pepe, per ricordare l’amico Salivotti e i tanti anni passati “a punzecchiarci”, entrambi puntigliosi, sui tanti temi politici posti in essere dal suo assessorato e dalla sua giunta di appartenenza di allora. Quello che non avevamo messo in conto era l’amicizia di fondo che alla fine ha prevalso su tutto, beghe politiche comprese, e che ci ha consentito di diventare buoni amici nel tempo.

Giulio andava capito ed approfondito, era un vulcano di idee che a volte ti potevano spiazzare, ma era sicuramente “avanti” nella visione e nello spirito di creare qualcosa “di duraturo” per i giovani biellesi. Sapeva cosa significava “fare rete” in una città troppo spesso divisiva come la nostra, non rifiutava mai il dialogo personale anche nei momenti di più forte contrapposizione. Era impossibile “tenere il punto con lui” perché poi c’era sempre il momento del confronto che lui cercava con caparbietà, sempre. Rimaneva forte nelle sue convinzioni, ma il dialogo era una sua prerogativa che alla fine vinceva su tutto, dote questa sempre più rara in un momento in cui la politica è sempre più urlata, quasi da stadio, in una logica del o con me o contro di me. Giulio era distante anni luce da queste logiche, al confronto con certe pratiche politiche di oggi era un gigante. Mi mancherà specie in giorni come questi in cui, con il referendum sulla giustizia alle porte, la politica a tutte le latitudini, Biella compresa, sta dando il peggio di se in termini di racconto sul sì e sul no. Il referendum non è la panacea di tutti i mali ma la narrazione che ne viene fatta da certa politica vuole dimostrare tutto il contrario per mero interesse di partito.

Venendo alle cose concrete, oggi Biella paga un dato fortissimo in termini di desertificazione delle attività commerciali con vetrine sempre più vuote e con 229 attività in meno negli ultimi 13 anni. Inoltre, rispetto a quel marzo 1978, anno in cui decisi di aprire la mia attività in città, il mondo è cambiato decine di volte: oggi ci sono gli iper, c’è amazon piglia tutto, ci sono gli smartphone che ci hanno cambiato vita, abitudini, modi di essere. E’ per questo che occorre saper cogliere “un modo di pensare diverso” – vedi l’idea dell’attuale maggioranza di riportare grazie ad uno studio accurato il mercato in centro Biella per alcuni giorni rispetto a piazza Falcone – visto che il mondo di oggi ci impone continuamente di saper cambiare in corsa, anche allontanandoci dalle nostre convinzioni. Sono certo che un provvedimento come questo, se debitamente pensato e strutturato, potrebbe portare con se anche la valorizzazione dei negozi di vicinato oltre ad un ripensamento concreto degli affitti in centro. Bocciare questo “progetto”, anche da parti interne all’attuale maggioranza, ipotizzando un rischio di traffico e di smog significa, al solito, che stiamo giocando sulla pelle del futuro di Biella in cambio di qualche “garanzia” politica e di poltrona.

Quando si governa bisogna assumersi la responsabilità di parlare chiaro verso tutti e non solo verso coloro che ti hanno votato: mai come in questo momento di crisi permanente bisogna navigare tutti dalla stessa parte per la rinascita della nostra città, indipendentemente dal proprio tornaconto personale ed elettorale.

Caro Giulio, forse oggi servirebbe un po’ di quella tua intuizione al di là dell’ordinario, giusto per alzare un po’ l’asticella da queste logiche quotidiane un po’ terra terra…

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