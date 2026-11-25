Patto educativo e sospensione dei contributi alle famiglie, il Partito Democratico attacca duramente la scelta della maggioranza. Dopo l’approvazione del regolamento in consiglio comunale, il gruppo dem contesta l’impostazione voluta dalla giunta e parla di una misura che «è solo una foglia di fico messa sul vero intento del sindaco: una manovra punitiva, demagogica e inefficace, se non controproducente».

Patto educativo e sospensione dei contributi: “Caduta la maschera della destra”

Nel mirino del Pd c’è soprattutto la possibilità di sospendere i benefici economici comunali non essenziali alle famiglie. Una previsione che, secondo il gruppo consiliare, rischia di aggravare proprio quelle situazioni di disagio sociale che il provvedimento dichiara di voler affrontare.

La seduta di lunedì 24 novembre, secondo la ricostruzione dei democratici, avrebbe fatto emergere le reali intenzioni dell’amministrazione. «In Consiglio comunale, ieri, sui patti di corresponsabilità educativa e sulla sospensione delle sovvenzioni per le famiglie è caduta la maschera della destra cittadina», si legge nel comunicato.

Respinti tutti gli emendamenti

Il Pd sottolinea inoltre che sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dal gruppo, che a suo giudizio avrebbero consentito di migliorare il testo della giunta senza modificarne lo spirito. Da qui la convinzione che la componente educativa del regolamento rappresenti soltanto una copertura rispetto a quello che viene indicato come il vero obiettivo dell’iniziativa: introdurre uno strumento di carattere sanzionatorio nei confronti delle famiglie.

«Le sanzioni rischiano di aggravare il disagio»

La critica riguarda anche le possibili conseguenze sociali della misura. Secondo i democratici, la sospensione dei contributi potrebbe penalizzare proprio i nuclei familiari che vivono condizioni di maggiore fragilità, alimentando ulteriormente le difficoltà che possono contribuire all’insorgere di comportamenti problematici tra i giovani.

«Passa l’idea che non importano a nessuno le discriminazioni che la sanzione ideata dal sindaco comporta, né importa alla maggioranza che l’adozione dei patti di corresponsabilità educativa possa essere vanificata da sanzioni che vanno ad aggravare le situazioni di disagio sociale, causa di fenomeni di microcriminalità giovanile, che i patti vorrebbero risolvere», afferma il gruppo consiliare.

Una bocciatura netta, dunque, dell’impostazione scelta dalla maggioranza. Il Pd conclude parlando di «un’occasione sprecata in nome della demagogia»

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