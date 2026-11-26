Sinistra Italiana attacca il sindaco Olivero dopo l’inammissibilità del progetto da 1,8 milioni di euro nell’ambito del bando “Città rigenerative”. Antonio Filoni e Angelo Sacco, della segreteria provinciale di Si, Avs, contestano le dichiarazioni del primo cittadino e chiedono all’amministrazione di fermarsi prima di investire altri tre milioni di euro nell’intervento.

Città rigenerative, Filoni e Sacco: “È una bocciatura, nessuna giravolta può trasformarla in altro”

Al centro della polemica c’è la domanda di finanziamento da 1,8 milioni di euro, presentata il 3 agosto nell’ambito del bando regionale e successivamente giudicata inammissibile. Un esito che, secondo i due esponenti politici, non può essere ridimensionato attraverso le parole utilizzate dal primo cittadino.

«I fatti, però, li ha ammessi lui stesso: la domanda da 1,8 milioni di euro presentata il 3 agosto nel bando regionale “Città rigenerative” non è stata ritenuta ammissibile. È una bocciatura, e nessuna giravolta retorica la può trasformare in altro», affermano Filoni e Sacco.

“Invece di spiegare ai biellesi dove ha sbagliato, se la prende con chi aveva sollevato i problemi”

I rappresentanti di Avs contestano anche la ricostruzione fornita da Olivero in merito alle controdeduzioni inviate alla Regione dopo la prima valutazione negativa. Il sindaco aveva rivendicato la regolare trasmissione delle osservazioni dell’amministrazione, ma per Filoni e Sacco questo non sarebbe sufficiente a chiarire l’accaduto.

«Non basta: se la Regione le ha valutate e il progetto è rimasto inammissibile, vuol dire che non hanno convinto. Invece di spiegare ai biellesi dove ha sbagliato, preferisce prendersela con chi aveva sollevato i problemi», sostengono.

“La colpa è sempre di qualcun altro”

La polemica si allarga quindi al rapporto tra amministrazione e cittadini, con un riferimento esplicito alle mobilitazioni degli ultimi mesi contro il progetto e, in particolare, contro l’abbattimento dei ciliegi. Secondo i due esponenti di Sinistra Italiana, le critiche e le proteste non possono essere liquidate come una semplice contrapposizione politica.

«Trovare il colpevole fuori dal Palazzo è la linea di sempre – attaccano ancora -: se il progetto non passa, la colpa è dei cittadini, delle associazioni e dell’opposizione che osano dissentire».

Da qui la contestazione alle parole utilizzate dal sindaco: «Dopo migliaia di firme contro l’abbattimento dei ciliegi, centinaia di persone in piazze in questi mesi, parlare di “partita di contrapposizione” e di “ricostruzioni di chi preferisce contestare” è un’offesa alla partecipazione democratica e alla vitalità di una comunità che si ha l’onere e l’onore di rappresentare».

“Fermatevi prima di buttare 3 milioni in un progetto folle”

Filoni e Sacco rivendicano il diritto di contestare le scelte dell’amministrazione, invitando il primo cittadino a considerare le critiche come un’occasione di confronto: «Contestare un progetto non è un reato: è un diritto, e per un amministratore è anche un’occasione per ascoltare».

La conclusione è un nuovo affondo sul futuro dell’intervento. I due esponenti politici chiedono infatti al Comune di non procedere con ulteriori investimenti, richiamando una cifra complessiva di tre milioni di euro: «Fermatevi prima di buttare 3 milioni di euro della collettività in un progetto folle che vi stanno bocciando tutti!».

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