A trent’anni dalla “Dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania” del 15 settembre 1996 e in un momento in cui l’attuazione dell’Autonomia differenziata è uno dei temi caldi a livello politico, la Lega Giovani Biella organizza una serata dedicata a Umberto Bossi, il Senatur. L’appuntamento di approfondimento storico e politico è fissato per lunedì 23 novembre, alle 20:30, nella sede provinciale della Lega, in via Orfanotrofio 18, a Biella.

Nel corso della serata di approfondimento storico e politico, ci sarà la proiezione di un filmato dedicato a Umberto Bossi, fondatore del movimento e figura simbolo delle battaglie federaliste, per “ripercorrere il cammino ideale e politico che, dalle prime rivendicazioni sul territorio, ha portato a un passo dalla svolta dell’Autonomia differenziata, con il voto per il Piemonte previsto per il 28 gennaio 2027”.

Una serata dedicata a Umberto Bossi e all’autonomia differenziata

“L’evento – spiegano da Lega Giovani Biella – cade infatti in una fase cruciale dell’iter legislativo della riforma fortemente voluta dalla Lega e portata avanti dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Dopo l’approvazione della legge quadro (Legge 86/2024) e il lavoro parlamentare degli ultimi mesi, il 13 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo agli schemi di intesa e ai relativi disegni di legge per le prime quattro Regioni – tra cui il Piemonte, insieme a Lombardia, Veneto e Liguria – su materie fondamentali come sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare. Con la trasmissione in Parlamento e la calendarizzazione del voto finale alla Camera prevista per gennaio 2027, il traguardo di una maggiore responsabilità e vicinanza delle istituzioni ai cittadini è ormai prossimo”.

Ercoli: “Guardiamo alle nostre radici non con nostalgia, ma con orgoglio”

«Celebrare i trent’anni dalla Dichiarazione della Padania significa guardare alle nostre radici non con semplice nostalgia, ma con l’orgoglio di chi vede le battaglie di Umberto Bossi tradursi oggi in riforme concrete grazie al lavoro della Lega al Governo – dichiara Alessio Ercoli, Vicecoordinatore nazionale della Lega Giovani Piemonte –. Molti ragazzi all’epoca non erano ancora nati o erano troppo piccoli per ricordare quei momenti: proprio per questo è giusto e fondamentale ripercorrere quelle tappe per conoscere davvero da dove veniamo. Per noi giovani militanti e simpatizzanti è fondamentale conoscere la storia del nostro movimento, per comprendere appieno il valore dell’Autonomia differenziata e l’esigenza di proseguire sulla strada di Bossi verso il federalismo: una riforma di buonsenso che permetterà anche al Piemonte e al territorio biellese di gestire in modo più efficiente risorse e competenze, premiando il merito e la buona amministrazione e offrendo nuove opportunità per le future generazioni».

La serata è aperta a tutti i militanti, ai simpatizzanti e ai cittadini interessati ad approfondire la storia del nostro movimento e le prospettive future del territorio. Al termine della proiezione seguirà un momento di confronto e dibattito.

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