La settimana di lavori in Consiglio regionale

Settimana intensa per il Consiglio regionale del Piemonte, segnata da diversi provvedimenti approvati, confronti su crisi industriali e aggiornamenti su energia, sanità e ambiente.

Via libera unanime alla modifica dello statuto della Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino, che proroga la durata dell’ente al 31 dicembre 2064. La misura, presentata dall’assessore alla Cultura Marina Chiarelli, recepisce il parere favorevole del Ministero e punta a garantire una pianificazione economica più solida nel lungo periodo, anche in relazione agli interventi di ristrutturazione e agli ammortamenti. Una scadenza lontana solo in apparenza, ma strategica per diluire i costi e liberare risorse.

Sul fronte industriale resta alta l’attenzione per la vertenza Primotecs di Avigliana. L’annuncio della chiusura da parte della proprietà tedesca Mutares ha spinto lavoratori e sindacati a chiedere un intervento forte delle istituzioni. Una delegazione è stata ricevuta dal presidente del Consiglio Davide Nicco e dai consiglieri, mentre è stato fissato un tavolo al Ministero con il coinvolgimento diretto della proprietà. Preoccupano i tempi ridotti della cassa integrazione e il rischio di perdita definitiva dei posti di lavoro, nonostante commesse attive e investimenti pubblici recenti.

In Aula, l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha illustrato la situazione energetica regionale: nessuna criticità negli approvvigionamenti, ma forte dipendenza dal gas naturale, che copre oltre il 52% dei consumi. Cresce però la produzione da fonti rinnovabili, con il Piemonte che nel 2024 ha superato la domanda interna di elettricità. Tra le proposte, l’istituzione di un’unità di monitoraggio energetico e il rafforzamento delle comunità energetiche.

Sempre all’unanimità sono state approvate due proposte di legge sanitarie: il riordino delle Ipab, con l’innalzamento a 3 milioni della soglia per la trasformazione degli enti, e l’introduzione della figura del paziente volontario esperto in diabete, per rafforzare informazione e supporto attraverso il volontariato.

In tema ambientale, è approdata in Consiglio l’interrogazione sull’impianto Eco Green di Torino. I monitoraggi di Arpa non evidenziano criticità rilevanti, ma restano attivi controlli e verifiche, anche alla luce di un quadro autorizzativo complesso.

Novità anche per il programma Mip “Mettersi in proprio”: prevista il 4 maggio l’approvazione dell’atto di indirizzo per il triennio 2026-2028, con una dotazione di 6 milioni di euro. Garantita la continuità con il ciclo precedente e il supporto agli aspiranti imprenditori.

Sul versante trasporti, istituito in seconda Commissione un gruppo di lavoro sul Tpl, mentre proseguono i progetti di potenziamento ferroviario in Valle di Susa, con nuove fermate e collegamenti fino all’aeroporto di Caselle.

Infine, in Commissione si è discusso di fauna selvatica, lobbying e semplificazione amministrativa. Tra i temi, nuovi criteri per le zone di ripopolamento, una proposta per regolamentare la rappresentanza di interessi e il disegno di legge “Semplifica Piemonte”, volto a rendere più efficiente la macchina pubblica. Una settimana che conferma un’agenda ampia, tra sviluppo, tutele sociali e innovazione amministrativa.

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