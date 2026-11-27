La seduta del Consiglio regionale è stata caratterizzata principalmente dai temi della sanità. In apertura, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha illustrato all’Aula la situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale, ribadendo la scelta della Regione di considerare la sanità pubblica un investimento strategico. Riboldi ha evidenziato come la spesa sanitaria corrente sia cresciuta da 8,241 miliardi di euro nel 2016 a 10,305 miliardi nel 2025, con un incremento di circa il 25% nell’ultimo decennio, mentre la spesa per il personale sanitario è aumentata del 21,5% tra il 2019 e il 2025.Sempre in ambito sanitario, il Consiglio ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 174, contenente disposizioni finanziarie e correttivi normativi richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito dell’esame del rendiconto 2025 e dell’assestamento di bilancio 2026-2028.In occasione poi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha rivolto un messaggio per richiamare l’attenzione sull’importanza di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla dignità della persona. Nicco ha sottolineato la necessità di un impegno quotidiano nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità per prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere.Sul fronte delle Commissioni, la Quarta Sanità, presieduta da Luigi Icardi, ha audito i direttori delle Aziende sanitarie piemontesi per fare il punto sull’applicazione della legge regionale 11/2025 sull’attività libero-professionale intramoenia. Dall’incontro è emerso un quadro aggiornato sullo stato di attuazione della norma, con approfondimenti sugli spazi dedicati alle prestazioni, sui volumi di attività e sui sistemi di controllo previsti.

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