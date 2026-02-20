Dall’ospedale del Vco alla Metro 1: i principali dossier della settimana in Consiglio

La settimana in Consiglio regionale è stata caratterizzata dall’avanzamento di alcuni provvedimenti rilevanti in materia urbanistica, sanitaria, organizzativa e infrastrutturale.

In seconda Commissione è proseguito l’esame del disegno di legge “Cresci Piemonte”, dedicato alla semplificazione delle procedure urbanistiche e al sostegno agli investimenti. Il presidente Mauro Fava ha guidato un nuovo approfondimento tecnico, durante il quale con l’assessore comunale Mazzoleni si è parlato del nuovo Piano regolatore di Torino.

Sul fronte sanitario, la Quarta Commissione ha approvato a maggioranza la delibera che individua Piedimulera come sede del nuovo ospedale unico del Verbano Cusio Ossola. L’assessore Federico Riboldi ha ricordato che la scelta deriva da uno studio del Politecnico di Torino che ha valutato sei aree, indicando appunto Piedimulera come la più idonea per posizione e immediata edificabilità. La struttura sorgerà su 280 mila metri quadrati, ospiterà il Dea e un’area per l’elisoccorso.

In tema di legalità, l’Osservatorio regionale su usura, estorsione e sovraindebitamento ha presentato il piano attività 2026. Il presidente Mario Salvatore Castello ha sottolineato l’importanza della prevenzione e del sostegno a cittadini e imprese. Tra le iniziative previste: il concorso “Ragazzi in Aula”, la ricerca “Vite a debito”, una mostra dedicata a Falcone e Borsellino e un progetto di educazione finanziaria rivolto a lavoratori pubblici e privati. Proseguiranno inoltre le conferenze nelle scuole in collaborazione con la Guardia di Finanza.

La Prima Commissione ha esaminato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. L’assessore Gianluca Vignale ha annunciato concorsi per 198 nuovi posti, di cui 25 dirigenziali, per compensare i pensionamenti previsti e mantenere l’organico attuale. Nella stessa seduta sono stati indicati i relatori del disegno di legge di razionalizzazione normativa che prevede l’abrogazione totale o parziale di 81 disposizioni obsolete.

Infine, la Commissione Trasporti ha svolto un sopralluogo ai cantieri del prolungamento della linea metropolitana 1 verso Collegno e Rivoli. I lavori risultano completati al 75-80% e l’apertura al pubblico è prevista, allo stato attuale, per la fine del 2027. Sono state illustrate le caratteristiche delle nuove stazioni, progettate con particolare attenzione all’accessibilità, e gli interventi per la migrazione al nuovo sistema di segnalamento digitale.

