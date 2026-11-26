Il 94esimo posto su 107 province italiane ove si colloca Biella per turismo, intrattenimento e cultura, secondo lo studio pubblicato da Italia Oggi, più che commenti dovrebbe suscitare imbarazzo. Ma, del resto, un capoluogo che da anni tiene chiuso il Museo del suo Territorio e che, per mettere in scena la stagione teatrale, paga un affitto ad una struttura privata poiché il teatro comunale è chiuso, anche questo da anni, non può avere grandi ambizioni.

Ed anche la vivacità del volontariato legato all’associazionismo culturale, è stata mortificata dal cosiddetto “riordino” del Terzo Settore, che ha imposto alle varie associazioni un percorso burocratico cervellotico e costoso, imposizioni fiscali rigorose, rigidità di bilancio e partite Iva pena la perdita dei contributi pubblici. Insomma, assecondando il concetto della “cultura d’impresa” a suo tempo caldeggiata dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, le associazioni si sono trasformate in imprese ed i contributi pubblici sono diventate le parcelle che i responsabili di queste imprese presentano annualmente per lo svolgimento di attività che contemplano anche i loro compensi, visto che si tratta di persone che con la cultura ci devono campare. E’ ovviamente una questione non solo biellese, ma che anche nel Biellese, come in tutt’Italia, ha pressochè azzerato la spinta attiva e creativa del volontariato.

La cultura, prima che profitto, dovrebbe essere conoscenza e partecipazione, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.

Per quel che riguarda il turismo invece, sarà pur vero che negli ultimi anni qualche passo avanti è stato fatto, ma dalla condizione di turismo inesistente in cui il Biellese si muoveva non tantissimi anni or sono, si è passati ai primi vagiti di turismo in una manciata di località della provincia (al di là del Santuario di Oropa che è principalmente luogo di turismo devozionale perlopiù rappresentato dai pellegrinaggi) e quindi il cammino si prospetta ancora lungo ed irto di ostacoli.

Le potenzialità forse ci sono (per quel riguarda la cultura c’erano, ma forse non esattamente collocate dove la politica di ogni colore avrebbe voluto), ma occorre rivedere il rapporto tra operatori culturali ed istituzioni e tra operatori turistici e territorio. In entrambi i casi con la consapevolezza che i risultati non si ottengono con i giochi di palazzo e le mancette politiche, ma con le idee ed il lavoro.

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