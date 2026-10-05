Corrado Pinzano “guarda” al Rally di Bassano. Il Campionato Italiano Rally Challenger entra nella fase decisiva. E la gara in programma nel fine settimana rappresenta un appuntamento dal peso specifico particolarmente importante.

Corrado Pinzano “guarda” al Rally di Bassano

La penultima prova della serie tricolore vedrà il pilota biellese presentarsi al via con una classifica ancora tutta da giocare, forte del terzo posto con 42 punti.

Una graduatoria che, tuttavia, deve ancora essere letta alla luce degli scarti previsti dal regolamento. Pinzano, infatti, deve ancora operare lo scarto (per adesso è di 6 punti), così come il leader del campionato, Marco Signor. Con gli scarti ancora da applicare, dunque, la classifica è tutt’altro che cristallizzata. L’impegno di Bassano sarà il penultimo capitolo di una sfida che si deciderà con molta probabilità soltanto sul traguardo dell’ultimo appuntamento stagionale.

Saranno quindi le ultime due gare della stagione a definire realmente gli equilibri della graduatoria, rendendo ancora più incerta e combattuta la corsa al titolo.

Alle spalle di Signor, la situazione per adesso è estremamente compatta. Il varesino Dipalma, attualmente secondo, precede Pinzano di appena due punti, mentre il bresciano Albertini, quarto, segue a nove lunghezze. Numeri che lasciano aperto ogni scenario e che confermano il “Rally Città di Bassano” come uno snodo fondamentale della kermesse. Dove ogni posizione conquistata e ogni punto raccolto potranno avere un peso determinante nella corsa al titolo.

Che sfida!

Pinzano sarà nuovamente affiancato da Mauro Turati, copilota con il quale condivide il percorso agonistico dal 2023. Saranno a bordo dellla Škoda Fabia RS Rally2 preparata da PA Racing (nella foto di Massimo Bettiol) e con i colori del New Driver’s Team. Un binomio consolidato, chiamato a gestire la pressione della classifica. Momento dunque delicato di una annata sinora caratterizzata da prestazioni che hanno consentito a di rimanere costantemente nel gruppo di vertice. L’obiettivo è quello di trasformare la posizione in classifica in un nuovo risultato concreto. Cercando di raccogliere punti pesanti in una fase del campionato nella quale ogni dettaglio può incidere sulla graduatoria finale, con all’orizzonte la sfida finale di Como.

Il “Rally di Bassano” sarà quindi una sfida nella sfida. Da una parte la ricerca della prestazione assoluta, dall’altra la necessità di interpretare la gara con intelligenza, guardando anche alla graduatoria del campionato.

Le parole

«Arriviamo a Bassano consapevoli dell’importanza di questo appuntamento – ha commentato lo stesso Corrado Pinzano -. La classifica è molto corta. I distacchi ridotti dicono chiaramente quanto sarà importante non commettere errori e riuscire a sfruttare ogni occasione. Il nostro obiettivo sarà quello di essere competitivi fin dalle prime prove, cercando di costruire una gara concreta e portare a casa quanti più punti possibile».

Il programma

Il programma del “Rally Città di Bassano” entrerà nel vivo venerdì con lo shakedown “La Rosina”. E, in serata, con la prima prova speciale, la “Cavalletto”, lunga 22,83 chilometri. Sabato il confronto proseguirà con altre sei prove: ancora “Cavalletto”, quindi “Rubbio” e “Valstagna”, da ripetere nel pomeriggio. Con quest’ultima che avrà anche il ruolo di Power Stage.

In totale saranno 101,31 i chilometri cronometrati sui 373,87 complessivi della gara, prima dell’arrivo finale previsto in Piazza Libertà a Bassano del Grappa alle 18.31.

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