Las Vegas è una città che nell’immaginario collettivo è fortemente associata ai casinò, a Fremont Street e ai resort sulla Strip. Pochi sanno, però, che in realtà la città ha le sue origini come snodo ferroviario. Las Vegas nacque nel 1905 come punto di fermata di una linea ferroviaria, prima che la città si identificasse con le sale da gioco.

In questo articolo osserviamo l’intera trasformazione della città tra nuove infrastrutture, scelte normative e investimenti privati fino ad arrivare ai giorni nostri.

Le origini di Las Vegas

Come riportato nella cronologia ufficiale pubblicata dal Comune di Las Vegas, tutto ebbe inizio il 15 maggio 1905, giorno definito come data di fondazione della città. In quella data la società della ferrovia vendette i lotti per un’area complessiva di 110 acri, circa 445.000 m², delimitata dall’allora Fifth Street, oggi nota come Las Vegas Boulevard. Dal momento della vendita, nacque e si espanse l’insediamento urbano, il nucleo da cui ha origine l’attuale Las Vegas, interamente cresciuto attorno alla stazione ferroviaria.

La crescita esponenziale del centro urbano è stata legata al ruolo strategico della città lungo la linea ferroviaria: il collegamento tra Salt Lake City e la parte meridionale della California poneva Las Vegas al centro della tratta. La presenza di acqua fu particolarmente importante per offrire un punto di rifornimento per i treni in transito. Las Vegas ottenne lo status di città circa sei anni più tardi, il 1° giugno 1911.

La svolta del 1931

È nel 1931 che si concentrarono gli interventi sulla città che l’hanno resa molto più simile alla Las Vegas che conosciamo oggi. Il Nevada rese rapido l’iter per il divorzio, bastavano solo sei settimane di permanenza per poterlo ufficializzare e risolvere pratiche particolarmente lunghe in altri stati degli USA.

Ancora più decisivo fu l’ottenimento da parte di Mayme Stocker e Joe Morgan, proprietari del Northern Club, della prima licenza per il gioco mai concessa nella Contea di Clark. Questo momento è simbolicamente considerato come l’inizio della storia di Las Vegas come città del gioco. Contestualmente, con l’inizio dei lavori per la Hoover Dam, iniziarono numerosi lavori che contribuirono a popolare la città nel bel mezzo della Grande Depressione.

Gli anni Quaranta e la nascita dello Strip

Il decennio a venire fu quello in cui si definì la geografia della città. El Rancho Vegas, primo hotel-casinò della Strip, venne inaugurato nel 1941. Dopo pochi anni, la stessa strada ospitò altre strutture che hanno fatto la storia della città come Last Frontier, il Flamingo e il Thunderbird, tutti inaugurati tra il 1942 e il 1948.

Due poli, un’unica identità

Dagli anni Quaranta in poi Las Vegas si sviluppò da una parte attorno alla Fremont Street e ai suoi locali, dall’altra parte attorno alla Strip con i suoi resort. La crescita di Las Vegas ha sempre posto al centro il casinò, da Fremont Street ai grandi complessi alberghieri che hanno accompagnato tutte le fasi della crescita urbana cambiando dimensioni senza perdere il proprio ruolo.

La crescita degli anni Sessanta e le trasformazioni degli anni Ottanta

A metà degli anni Sessanta, esattamente nel 1966, ebbero luogo interventi e grandi acquisti che cambiarono ancora una volta il volto della città. Molte strutture presenti sulla Strip crebbero in altezza rinnovandosi e dando un aspetto più moderno a Las Vegas. Inoltre, la figura di Howard Hughes entrò in scena con una lunga serie di acquisti in ambito alberghiero.

La ricostruzione storica del Comune di Las Vegas individua negli anni Settanta un decennio di profondi cambiamenti, spesso segnati da eventi legati alla criminalità organizzata. A partire dagli anni Ottanta, la città iniziò progressivamente ad allontanarsi da queste dinamiche, lasciando sempre più spazio alle grandi aziende e a un ritmo sempre più intenso di trasformazione.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, il ritmo di crescita demografica aumentò notevolmente, portando la popolazione quasi a raddoppiare nell’arco di un decennio: dai 186.380 abitanti del 1985 ai 368.360 del 1995. Parallelamente, il centro storico fu interessato da importanti interventi di riqualificazione. Nel 1995, Fremont Street fu dotata di una grande volta luminosa, costata 70 milioni di dollari, che divenne lo scenario di spettacolari giochi di luce. Da allora, la strada è stata chiusa al traffico automobilistico.

La nuova Las Vegas tra cultura, sport e nuove funzioni urbane

Nel corso del nuovo millennio la città ha ampliato la propria offerta con l’inaugurazione del National Museum of Organized Crime and Law Enforcement nel 2012 e lo Smith Center for the Performing Arts dedicato agli spettacoli di Broadway.

Lo sport professionistico ha invece assunto un peso maggiore negli anni Venti del Duemila. I Vegas Golden Knights, nell’hockey, sono arrivati a giocarsi la Stanley Cup al loro debutto in NHL nel 2017 per poi vincerla nel 2023. Nel 2018 le Las Vegas Aces sono arrivate in WNBA, conquistando titoli tra il 2022 e il 2025. I Raiders, invece, sono arrivati a Las Vegas nel 2020, portando la città anche nel panorama del football professionistico NFL.

Las Vegas come icona del casinò mondiale

Las Vegas, dopo anni di cambiamenti e trasformazioni, rappresenta il simbolo internazionale dei casinò e dell’intrattenimento. La sua immagine è stata definita in più di un secolo di storia con la nascita di grandi resort e l’utilizzo di insegne luminose sulla Strip, portando il nome della città oltre i confini. La sua influenza ha superato i confini geografici, arrivando anche nell’universo digitale. L’immaginario di Las Vegas viene infatti ripreso da numerosi giochi da casinò online che utilizzano elementi caratteristici della città, come slot machine, fiches, carte da gioco e insegne al neon, per richiamarne l’atmosfera.

Conclusioni

In poco più di un secolo, Las Vegas è passata dall’essere un piccolo insediamento ferroviario nel deserto del Nevada a diventare uno dei principali simboli mondiali del gioco e dell’intrattenimento. La sua identità si è costruita attraverso la nascita di grandi resort, le insegne luminose della Strip e un’offerta capace di evolversi nel tempo, affiancando ai casinò nuove forme di turismo, cultura e spettacolo.

Questa influenza ha superato i confini della città, arrivando anche nel mondo digitale. L’immaginario di Las Vegas è oggi un riferimento ricorrente nei giochi da casinò online, che riprendono elementi caratteristici come slot machine, fiches, carte da gioco e luci al neon per richiamare l’atmosfera della capitale mondiale del gioco.

Da snodo ferroviario a destinazione conosciuta in tutto il mondo, Las Vegas ha saputo trasformare la propria storia in un’identità riconoscibile, capace di attraversare epoche e adattarsi ai cambiamenti, mantenendo il gioco al centro del proprio immaginario.

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