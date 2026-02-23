Tassi bassi e niente più obbligo di finanziamenti: il 2026 di Authos è nel segno delle novità

Adesso, davanti a un mercato dell’automotive ancora più competitivo e una società dove ciascuno è alle prese con numerose spese, Ford Authos – Società Benefit estende il suo concetto di disponibilità verso il cliente anche alle modalità di acquisto di un veicolo. E lo fa con un’idea rivoluzionaria: “Prezzi trasparenti, paga come vuoi”.

Per cui ciascuno di voi, una volta scelto il veicolo da acquistare, potrà concordare la forma di pagamento più comoda, dove il finanziamento non è più vincolante, con anticipo libero e senza durata obbligata. Sia che si tratti di un’automobile che di un van. E indipendentemente che appartenga al settore del “nuovo“, del “km zero“, dell’usato o che sia un esemplare in “pronta consegna“.