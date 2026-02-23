Idee & Consigli
Tassi bassi e niente più obbligo di finanziamenti: il 2026 di Authos è nel segno delle novità
Cambiare per esservi ancora più vicini. Il 2026 di Ford Authos – Società Benefit si è aperto con importanti novità: più flessibilità di acquisto, prezzi estremamente vantaggiosi e niente più vincoli di finanziamento.
Nel corso dell’ultimo decennio la nostra filosofia è ruotata intorno all’ascolto delle esigenze di mobilità delle persone. In modo da poterle soddisfare attraverso le soluzioni più congeniali. Un concetto che ha preso forma con un parco auto sempre più fornito, un servizio all’insegna della qualità e un ventaglio di opportunità spazianti, su vetture e veicoli commerciali, dall’acquisto a tutte le forme di noleggio: breve, medio e lungo termine.
Adesso, davanti a un mercato dell’automotive ancora più competitivo e una società dove ciascuno è alle prese con numerose spese, Ford Authos – Società Benefit estende il suo concetto di disponibilità verso il cliente anche alle modalità di acquisto di un veicolo. E lo fa con un’idea rivoluzionaria: “Prezzi trasparenti, paga come vuoi”.
Per cui ciascuno di voi, una volta scelto il veicolo da acquistare, potrà concordare la forma di pagamento più comoda, dove il finanziamento non è più vincolante, con anticipo libero e senza durata obbligata. Sia che si tratti di un’automobile che di un van. E indipendentemente che appartenga al settore del “nuovo“, del “km zero“, dell’usato o che sia un esemplare in “pronta consegna“.
Ma le novità Authos non sono terminate. Tutt’altro. Perché nelle nostre concessionarie di Moncalieri e di Corso Grosseto a Torino troverete un’ampia gamma di scelta a prezzi estremamente vantaggiosi. Il merito? I tassi di acquisto. I più bassi sul territorio.
Come il TAN del 4,95% sulla nuova Ford Focus St-Line Hybrid e sul nuovo Ford Tourneo Courier. Entrambi spinti dal motore Ford Ecoboost da 125 CV, sono due dei modelli in promozione nel settore del “nuovo”. Insieme alla nuova Ford Focus Titanium SW e alla Ford Puma Hybrid Titanium tra le vetture a “km zero”, sulle quali il TAN si attesta rispettivamente al 4,90% e al 6,95%.
Vere e proprie occasioni imperdibili. Perché i tassi di interesse sulle automobili, TAN (Tasso Annuo Nominale) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), sono i valori che concorrono a determinare il tasso di finanziamento del veicolo. Un parametro che, a sua volta, ricade sul costo finale del mezzo. Per cui, più sarà basso, meno lieviterà il prezzo dell’acquisto.
Per avere un’idea dei benefici delle nostre offerte, si tenga conto che i tassi sui nostri veicoli corrispondono quasi alla metà del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) comunicato nell’ultima trimestrale del 2025 dalla Banca d’Italia. Individuabile alla voce “Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori”, si attesta al 8,05%.
Pensando anche che nella zona di Torino e Torino “prima cintura” il 2026 si è aperto con il “semaforo arancione” per le problematiche legate all’inquinamento ambientale, le novità Authos sono un appuntamento imperdibile per sostituire la vostra vecchia auto.
Specialmente se appartiene alla categoria diesel Euro 5, destinata a essere messa fuori circolazione dal prossimo 1°ottobre.
Sul nostro sito troverete un’ampia e dettagliata panoramica della nostra gamma. Suddivisa per categorie e con la possibilità di selezionare le opzioni preferite. Come alimentazione, tipologia, modello, etc. Altre informazioni le potete invece ottenere presso i nostri showroom o prendendo contatto con i nostri consulenti.
Con la scelta di mettere un freno all’obbligo del finanziamento, Authos si conferma una realtà che mette al primo posto le persone. Prendendosi cura delle loro necessità e dei loro bisogni. Perché da noi non vi sentirete mai soli.
