Prestiti, un autunno di ripresa: famiglie più sicure e richieste in aumento

Il terzo trimestre del 2025 segna un momento particolarmente vivace per il mercato del credito al consumo in Italia, come evidenziato dalle più recenti analisi del settore. Le tendenze rilevate mostrano un aumento significativo degli importi richiesti, tassi più vantaggiosi e una rinnovata propensione delle famiglie a programmare investimenti importanti. Un quadro che coinvolge anche il territorio biellese, dove cresce l’interesse per soluzioni di finanziamento flessibili, soprattutto per l’acquisto di auto e beni durevoli.

Elemento chiave della ripresa è la discesa dei tassi di interesse. Il TAEG medio dei prestiti personali nel periodo analizzato si ferma all’8,36%, in abbassamento rispetto all’8,75% dello scorso anno. Durante l’estate, il mercato ha registrato un minimo dell’8,24%, il valore più basso degli ultimi due anni. Condizioni che stimolano le famiglie a confrontare preventivi di prestito personale e a valutare con maggiore serenità nuovi impegni finanziari.

La cessione del quinto conferma il suo ruolo di prodotto estremamente competitivo, con un TAEG sceso al 6,58% rispetto al 7,11% del 2024. Rimane invece più stabile l’andamento dei prestiti finalizzati, che registrano una lieve risalita dei tassi ma continuano a sostenere settori ad alta domanda, come mobilità e arredamento.

Auto e mobilità: il settore più dinamico del trimestre

Il comparto automobilistico continua a trainare la crescita del credito finalizzato. Nel terzo trimestre 2025, le richieste di finanziamento per auto nuove aumentano del 23,4%, mentre quelle per auto usate segnano un +8,4%. Una tendenza che rispecchia l’energia di un mercato che, dopo anni complessi, sta sperimentando una nuova fase di rilancio, sostenuta da modelli più efficienti e da un miglioramento generale delle condizioni di accesso al credito.

Gli importi medi richiesti confermano questa dinamica: i prestiti personali raggiungono i 12.269 euro (+10,4%), mentre i prestiti finalizzati arrivano a una media di 5.921 euro (+21,8%). Un segnale di maggiore capacità e volontà di spesa, con molte famiglie che tornano a investire in progetti strutturati.

Italia a più velocità: focus su Nord-Ovest e territori limitrofi

L’Italia continua a mostrare differenze territoriali marcate nel ricorso al credito. Nel Sud si registra una riduzione della quota di prestiti personali, mentre cresce sensibilmente la cessione del quinto per dipendenti pubblici. Nel Centro, il peso dei prestiti finalizzati supera il 22% del totale delle richieste.

Nel Nord-Ovest la dinamica è più omogenea e vivace. Province e capoluoghi mostrano un aumento consistente degli importi richiesti, con una crescita diffusa che interessa sia i prestiti personali sia la cessione del quinto. Biella segue questo trend, con una popolazione sempre più attenta a soluzioni di finanziamento in grado di sostenere acquisti importanti senza gravare sul bilancio familiare.

Le nuove fasce di richiedenti

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’evoluzione del profilo dei richiedenti. I Baby Boomer registrano un aumento del 20,6% nelle richieste di cessione del quinto, indicando una maggiore propensione all’utilizzo di strumenti creditizi anche dopo i 60 anni. Al contempo, cresce la presenza dei giovani della Gen Z, con un +15,7% negli importi richiesti per i prestiti personali e un +22,8% nelle cessioni del quinto.

Queste generazioni più giovani ricorrono al credito soprattutto per mobilità, tecnologia e prime spese legate alla vita indipendente, mostrando una crescente familiarità con gli strumenti digitali e con piattaforme di confronto.

In un mercato sempre più complesso, cresce anche l’importanza dei portali di comparazione, utili per ottenere una visione chiara delle condizioni proposte dagli istituti finanziari. Siti come Segugio.it permettono agli utenti di individuare rapidamente le soluzioni più convenienti e di muoversi con maggiore consapevolezza all’interno del panorama dei prodotti creditizi, contribuendo alla diffusione di scelte finanziarie sostenibili.

Contenuto sponsorizzato