Dal cartaceo al Cloud: l’impatto ambientale dei nuovi servizi bancari digitali

Il tema dell’impatto ambientale delle attività bancarie è diventato centrale nel dibattito sulla sostenibilità degli ultimi anni. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la gestione dei documenti cartacei, in particolare la produzione e la spedizione degli estratti conto via posta. Ogni singola operazione di invio cartaceo comporta una serie di passaggi che, sommati su larga scala, generano un’impronta di carbonio significativa.

Per comprendere l’effettiva portata di queste emissioni, è necessario analizzare l’intero ciclo di vita di un estratto conto cartaceo. La produzione della carta, la stampa, l’imbustamento e la spedizione sono fasi che richiedono energia, consumano risorse naturali e producono emissioni di CO2. La carta utilizzata deriva spesso da alberi coltivati appositamente, ma il processo di lavorazione comporta comunque un impatto rilevante in termini di deforestazione, consumo d’acqua e utilizzo di sostanze chimiche per la sbiancatura e la stampa.

Il trasporto rappresenta un ulteriore fattore critico. Una volta stampati, gli estratti conto devono essere recapitati ai destinatari tramite una rete logistica che si affida a veicoli alimentati prevalentemente da combustibili fossili. Questo passaggio comporta emissioni dirette di anidride carbonica, oltre a quelle indirette legate alla gestione e al mantenimento della rete di distribuzione postale.

Secondo le stime più accreditate, l’emissione di CO2 associata a un singolo estratto conto spedito via posta può sembrare trascurabile se considerata isolatamente, ma il quadro cambia radicalmente se si moltiplica questo valore per il numero di clienti di una banca e per la frequenza di invio dei documenti. In un anno, milioni di estratti conto cartacei circolano in Italia, con un impatto ambientale che si traduce in tonnellate di CO2 liberate nell’atmosfera e una notevole produzione di rifiuti cartacei.

La crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale ha portato molte banche a riflettere sul proprio ruolo nella riduzione delle emissioni di gas serra. L’adozione di soluzioni digitali per la gestione dei documenti rappresenta una risposta concreta a questa esigenza, consentendo di limitare drasticamente il ricorso alla carta e di abbattere le emissioni legate alla logistica tradizionale. Tuttavia, il passaggio al digitale comporta a sua volta alcune sfide ambientali, in particolare per quanto riguarda il consumo energetico dei sistemi informatici e dei data center, che verranno approfondite nella sezione successiva.

Il passaggio alle banche paperless e i server alimentati ad energia rinnovabile

L’evoluzione dei servizi bancari negli ultimi anni ha visto una progressiva transizione dal modello tradizionale, basato su supporti cartacei e filiali fisiche, verso soluzioni completamente digitali. Questo cambiamento, noto come “banca paperless”, si fonda sull’eliminazione quasi totale della documentazione stampata a favore di archivi elettronici, comunicazioni digitali e operazioni gestite tramite piattaforme online.

Il vantaggio ambientale principale delle banche paperless risiede nella significativa riduzione del consumo di carta, che si traduce in un minor abbattimento di alberi, una diminuzione della domanda di acqua per la produzione e una riduzione delle emissioni associate alle fasi di stampa e trasporto. Tuttavia, la digitalizzazione comporta una nuova sfida: la gestione del fabbisogno energetico dei data center, ovvero le infrastrutture che ospitano e proteggono le informazioni digitali dei clienti.

I data center sono strutture complesse che richiedono un apporto energetico costante e significativo, sia per il funzionamento dei server sia per i sistemi di raffreddamento necessari a mantenere stabili le temperature operative. La questione della sostenibilità di questi sistemi dipende in larga misura dalla fonte di energia utilizzata. Se alimentati da fonti fossili, i data center possono generare emissioni di CO2 paragonabili, o in alcuni casi superiori, a quelle di alcune attività industriali tradizionali.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un cambiamento di rotta. Numerosi istituti bancari e provider di servizi cloud hanno iniziato a investire in data center alimentati da energie rinnovabili, come il solare, l’eolico e l’idroelettrico. Questo approccio consente di ridurre drasticamente l’impatto ambientale della gestione digitale dei dati e di rendere più sostenibile l’intero ciclo operativo delle banche.

La transizione verso il cloud, oltre a garantire una maggiore efficienza nella gestione delle informazioni, offre la possibilità di concentrare le risorse informatiche in strutture ottimizzate dal punto di vista energetico. L’adozione di tecnologie avanzate per il raffreddamento, il riciclo del calore e la distribuzione intelligente delle risorse consente di ridurre ulteriormente il consumo energetico complessivo. In questo scenario, la scelta di affidarsi a istituti che adottano policy di sostenibilità ambientale, sia nella gestione dei servizi digitali sia nell’approvvigionamento energetico, può rappresentare un passo concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale del settore bancario.

Fai una scelta green e affidati a banche che offrono servizi direttamente online, unendo l’innovazione digitale a policy di sostenibilità ambientale

Il panorama bancario italiano si sta rapidamente adattando alle nuove esigenze di sostenibilità, proponendo soluzioni che permettono di gestire le proprie finanze in modo responsabile dal punto di vista ambientale. Scegliere di operare con una banca digitale rappresenta oggi una delle modalità più efficaci per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 legate alle attività bancarie tradizionali. Grazie alla possibilità di accedere ai servizi tramite piattaforme online, app dedicate e sportelli virtuali, è possibile evitare la produzione di documenti cartacei e le relative spedizioni, riducendo così l’impatto ambientale complessivo.

Una delle innovazioni che ha avuto maggiore diffusione negli ultimi anni è la possibilità di effettuare l’apertura di un conto corrente online senza doversi recare fisicamente in filiale. Questa modalità, oltre a offrire un’esperienza più comoda e veloce, elimina la necessità di stampare moduli, contratti e documenti di identificazione, riducendo drasticamente il consumo di carta. I sistemi di riconoscimento digitale e la firma elettronica avanzata permettono inoltre di garantire elevati standard di sicurezza, senza compromettere la sostenibilità delle operazioni.

Le banche che si distinguono per una particolare attenzione all’ambiente adottano policy specifiche per la gestione sostenibile delle risorse, investendo in infrastrutture digitali alimentate da energie rinnovabili e promuovendo la cultura della responsabilità ecologica tra i propri clienti. Alcuni istituti, ad esempio, rendicontano periodicamente le proprie emissioni di CO2 e adottano strategie di compensazione, come la riforestazione o il sostegno a progetti di efficienza energetica. Altri si impegnano a eliminare completamente la documentazione cartacea, offrendo incentivi ai clienti che scelgono di ricevere esclusivamente comunicazioni digitali.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la trasparenza e la tracciabilità delle iniziative green promosse dagli istituti finanziari. I clienti possono informarsi sulle certificazioni ambientali dei data center utilizzati, sull’origine dell’energia impiegata e sulle partnership con organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente. In questo modo, la scelta di una banca che offre servizi direttamente online diventa non solo una questione di comodità, ma anche un atto consapevole a favore della sostenibilità.

L’innovazione digitale, se accompagnata da politiche ambientali concrete, può rappresentare un’opportunità per ridurre l’impatto ecologico del settore finanziario. La crescente diffusione dei servizi online, unita all’impegno per la trasparenza e la responsabilità sociale, contribuisce a definire un nuovo modello di banca capace di rispondere alle sfide ambientali del nostro tempo, favorendo comportamenti virtuosi e una maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato