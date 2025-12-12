Come gli imprenditori locali combinano tradizione e branding

Gli imprenditori locali hanno scoperto negli ultimi anni un approccio strategico efficace che unisce il fascino della radicata tradizione con le dinamiche innovative e moderne del branding.

Un connubio che non rappresenta solo una strategia di marketing, ma che è una vera e propria filosofia imprenditoriale che valorizza il passato, si proietta verso mercati sempre più competitivi e che può essere concretizzata con una narrazione del branding resa possibile da Helloprint.

Tradizione e identità

La tradizione di un’impresa locale rappresenta l’identità della stessa. Basti pensare a un’azienda vinicola che ha da sempre tramandato la propria arte enologica e che oggi può trasformare le proprie cantine in una vera e propria esperienza sensoriale. Coniugare arte enologica storica e innovazione è assolutamente possibile, anche attraverso aziende come Helloprint che possono aiutare le aziende a forgiare la loro strategia.

Le aziende radicate nel territorio biellese sanno reinventarsi, trasformando la maestria e i valori storici in un patrimonio unico e attraente. Ci si può reinventare collaborando con altri brand, dimostrando come la tradizione possa a tutti gli effetti diventare un linguaggio universale.

Per esempio, alcune botteghe mantengono viva l’arte della costruzione di strumenti musicali organizzando workshop e collaborando con musicisti contemporanei raccontando, di conseguenza, una storia autentica.

Preservare per mantenere

Il valore aggiunto di questa nuova filosofia imprenditoriale risiede nella capacità di raccontare una storia autentica, dato che i consumatori dei tempi moderni non ricercano solo un prodotto (acquistabile anche altrove) ma un’esperienza che li connetta a qualcosa di profondo e che li faccia sentire parte integrante del processo.

Per realizzare ciò, è necessario rielaborare le tecniche di branding tradizionale in chiave contemporanea, integrandole a ciò che già esiste e ha funzionato per anni.

Basti pensare a ristoranti o pasticcerie che, espandendosi e adattandosi ai tempi moderni, sono oggi capaci di attrarre una clientela internazionale profondamente interessata alla tradizione culinaria italiana.

I consumatori sono, infatti, interessati a prodotti che abbiano una provenienza riconoscibile ed affidabile, per questo è necessario trovare un equilibrio per cui l’innovazione resti bilanciata, senza far perdere l’identità e, piuttosto, raccontandola.

Un dialogo tra passato e presente

Il dialogo tra passato e presente esiste grazie a una filosofia imprenditoriale che valorizza l’unicità del brand. Grazie a questa interazione, gli imprenditori locali coinvolti in questa trasformazione necessaria, oltre a sopravvivere nel mercato, diventano dei veri e propri ambasciatori di un patrimonio che va oltre il singolo prodotto o servizio.

Molte aziende utilizzano strategie di storytelling sui social media che trasformano i loro profili in racconti aziendali. L’identità si basa sulla trasparenza e, sui social media, si mostrano le fasi della produzione del prodotto, dall’origine al consumo dello stesso.

Basti pensare a marchi come Eataly, in grado di trasformare il racconto dell’eccellenza culinaria italiana in un’esperienza globale, attraverso formati innovativi e spazi esperienziali.

L’innovazione, quindi, non cancella le radici ma le valorizza, attraverso la trasformazione della tradizione in un racconto contemporaneo che si rivolge ai consumatori passati e moderni in maniera autentica e creativa al tempo stesso.

