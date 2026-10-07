Si scontra con un’auto e cade dalla moto, grave un diciottenne

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 7 ottobre, lungo la strada provinciale 34 a Invorio, nel Novarese, a circa 30 chilometri dal Biellese. Coinvolte un’auto e una moto. L’allarme è scattato intorno alle 7.45.

Cade dalla moto dopo lo scontro con un’auto

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 18 anni, che in seguito allo scontro è caduto dalla moto riportando un politrauma. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata proveniente da Borgomanero, che ha prestato le prime cure al giovane.

Diciottenne ricoverato in codice rosso all’ospedale di Novara

Considerata la gravità delle ferite riportate, il 18enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara, dove è arrivato intorno alle 9.20.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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