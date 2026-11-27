Un fendente alla gola, poi la fuga a piedi tra le vie del centro di Chieri. Si è conclusa diverse ore dopo con un arresto la violenta aggressione avvenuta mercoledì nella cittadina torinese, dove un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ferito gravemente. Nella notte tra mercoledì e giovedì i carabinieri hanno fermato un coetaneo residente in città, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Accoltellato alla gola da un coetaneo

L’episodio si è verificato in piazza Vincenzo Caselli, nel cuore del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari, il presunto aggressore avrebbe raggiunto un ventiduenne di origine moldava, anch’egli residente nella zona, colpendolo alla gola con un fendente prima di allontanarsi rapidamente a piedi. Il ferito è stato successivamente operato e ricoverato in prognosi riservata.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Sezione Operativa e del Comando Stazione di Chieri, che hanno avviato le ricerche del responsabile. Le indagini, condotte attraverso accertamenti tecnici e testimonianze raccolte sul posto, hanno consentito agli investigatori di individuare rapidamente una pista e risalire al presunto autore dell’aggressione.

Il giovane, un ventiduenne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Ancora da chiarire il movente

Restano tuttora da ricostruire le ragioni alla base dell’aggressione. Gli investigatori stanno cercando di fare piena luce sul movente e sulle circostanze che hanno portato al ferimento del giovane. Proseguono inoltre le ricerche dell’arma bianca utilizzata per colpire la vittima, che non è stata ancora recuperata.

I provvedimenti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari: nei confronti del ventiduenne fermato vige pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook