Un malore improvviso mentre si trovava al lavoro, poi la tragedia. Un uomo di 57 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 novembre, a Romagnano Sesia, nei pressi di una villetta in costruzione nella zona di via alla Mauletta. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, intervenuto dopo la richiesta di aiuto.

Malore mentre lavora, tragedia a Romagnano: muore un uomo di 57 anni

Come riporta Notizia Oggi, l’uomo si trovava nella zona insieme ad altre persone e stava lavorando nei pressi dell’abitazione quando, secondo le prime informazioni, si sarebbe improvvisamente sentito male. Le sue condizioni sarebbero precipitate rapidamente, fino al decesso avvenuto in strada, nelle vicinanze della villetta.

L’intervento dei soccorritori non è purtroppo servito a salvargli la vita. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’accaduto, per il 57enne non c’era ormai più nulla da fare.

In un primo momento, la circostanza che l’uomo si trovasse in un contesto di lavoro aveva fatto ipotizzare un possibile infortunio. Le prime testimonianze raccolte sembrerebbero tuttavia ricondurre l’accaduto a un malore improvviso, senza che emergano al momento elementi riconducibili a un incidente durante le attività lavorative.

Restano comunque da chiarire le cause precise del decesso. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, né sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute precedenti alla tragedia.

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