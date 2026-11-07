Un’auto coinvolta in un incidente e una persona rimasta intrappolata nell’abitacolo, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco. È successo intorno alle 22 di ieri, venerdì 6 novembre, al confine tra Biellese e Vercellese, lungo la strada provinciale 3, nel territorio di Rovasenda.

Incidente a Rovasenda: una persona estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco

Come riporta Notizia Oggi, per liberare l’occupante del veicolo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: una dalla centrale di Vercelli e una dal distaccamento volontario di Romagnano Sesia. I pompieri hanno lavorato per consentire l’estrazione della persona e affidarla alle cure del personale sanitario.

Sul posto era presente un’ambulanza della Croce rossa di Gattinara, insieme agli operatori del 118, che hanno preso in carico il ferito per le valutazioni e l’assistenza necessarie. Al momento non sono state rese note le sue generalità né sono stati diffusi dettagli sulle condizioni di salute. Non è quindi possibile stabilire se sia stato necessario il trasferimento in ospedale.

Intervento dei carabinieri per ricostruire la dinamica

Una volta completate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’automobile, eliminando eventuali rischi legati al veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati degli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano infatti da chiarire le cause e la dinamica del sinistro.

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