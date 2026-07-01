Donna scomparsa trovata morta in un canale di scolo

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di domenica, nel peggiore dei modi, le ricerche della donna di 68 anni scomparsa dalla giornata di sabato nel Verbano Cusio Ossola: è stata trovata morta in un canale. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto intorno alle 17 nell’alveo del canale di scolo della centrale idroelettrica di Villadossola, in territorio comunale di Pallanzeno.

Il ritrovamento ha messo fine a due giorni di intense ricerche, durante i quali le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta concentrando l’attenzione proprio lungo il corso d’acqua, sulla base degli elementi raccolti fin dalle prime verifiche successive alla denuncia di scomparsa.

Donna scomparsa trovata morta dopo due giorni di ricerche

Come riporta Notizia Oggi, determinanti per orientare le operazioni sono state le testimonianze raccolte tra alcuni residenti della zona, la traccia individuata da un cane molecolare della Protezione civile e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Su questi elementi hanno lavorato i carabinieri insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Per agevolare le ispezioni è stato inoltre disposto l’abbassamento del livello dell’acqua nel canale, consentendo agli operatori di effettuare controlli più approfonditi e in condizioni di maggiore sicurezza in un’area particolarmente complessa.

Imponente il dispiegamento di forze dei soccorritori

Alle operazioni hanno preso parte numerose squadre specializzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con personale esperto in ambiente fluviale, il nucleo Tas con l’unità di comando locale, l’elicottero del Reparto volo di Torino, i droni del nucleo Sapr, le unità cinofile, i sommozzatori giunti dalla Liguria e un funzionario di servizio.

A supporto delle ricerche hanno operato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino civile, la Protezione civile e i carabinieri della Compagnia di Domodossola, impegnati in un’articolata attività di ricerca per ritrovare la donna scomparsa.

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