Auto tampona lo scooter e fugge: conducente muore dopo due giorni.

Auto tampona lo scooter e fugge: conducente muore dopo due giorni

Travolge uno scooter a tre ruote e si allontana senza fermarsi a prestare soccorso. Il conducente del mezzo, un uomo di 89 anni, muore due giorni dopo in ospedale. È il tragico bilancio dell’incidente avvenuto qualche giorno fa ad Albiano d’Ivrea, all’altezza della rotonda tra corso Regina Margherita e via XX Settembre. L’automobilista è stato successivamente rintracciato e denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso.

L’anziano stava viaggiando in sella al suo scooter quando è stato tamponato da una vettura. La violenza dell’urto lo avrebbe scaraventato sull’asfalto, dove ha battuto la testa. Il conducente dell’automobile, invece di fermarsi per verificare le condizioni del ferito, avrebbe proseguito la marcia, facendo perdere le proprie tracce.

A dare l’allarme sono state alcune persone di passaggio, che si sono accorte dell’accaduto poco dopo lo schianto e hanno contattato il numero unico di emergenza 112. Quando sono stati chiamati i soccorsi, l’automobilista si era già allontanato. Sul posto è quindi intervenuto il personale sanitario, mentre venivano avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Trasportato in ospedale, muore dopo due giorni

Le condizioni dell’anziano hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, che lo hanno assistito e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea. In un primo momento il quadro clinico non era apparso particolarmente allarmante, ma nelle ore successive la situazione si è aggravata, facendo emergere la reale gravità delle lesioni riportate.

Nonostante le cure prestate dai medici, non c’è stato nulla da fare. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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