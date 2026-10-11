Auto fuori strada, muore Alice a 17 anni: gravissimo un altro giovane.

Auto fuori strada, muore Alice a 17 anni: gravissimo un altro giovane

Una ragazza di 17 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti questa mattina, domenica 11 ottobre, in un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla strada provinciale 23 del colle di Sestriere, vicino alla borgata Duc di Pragelato. La vittima è Alice Moriena, di San Secondo di Pinerolo, che viaggiava con gli amici su una Fiat Punto.

L’auto, per ragioni che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, è uscita dalla carreggiata durante il viaggio di ritorno verso casa. La vettura ha abbattuto la colonnina di un autovelox e ha poi proseguito la propria corsa oltre il guard rail.

I soccorritori hanno tentato a lungo di salvarla

Come riporta Notizia Oggi, le condizioni di Alice sono apparse subito disperate. Ogni tentativo di salvarle la vita è risultato purtroppo inutile e la ragazza è morta a causa delle gravissime conseguenze dell’incidente.

Tra gli altri quattro giovani che si trovavano sulla Punto, un ragazzo di 27 anni ha riportato le conseguenze più serie. È ricoverato in condizioni giudicate gravissime, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti in maniera meno preoccupante. Per loro sono scattati gli accertamenti e le cure nelle strutture sanitarie.

Indagini sulla dinamica, attivato il supporto psicologico

A ricostruire i momenti che hanno preceduto l’uscita di strada saranno i carabinieri di Perrero, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi. Restano da stabilire le cause della perdita di controllo della Punto, così come la precisa sequenza con cui il veicolo ha lasciato la provinciale e ha superato le protezioni laterali.

Foto redazione Notizia Oggi

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