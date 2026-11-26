Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 novembre, a Buronzo, lungo la strada provinciale 3, in prossimità del ponte sul torrente Cervo. Per cause ancora in fase d’accertamento, un’auto e un camion si sono scontrati. Il bilancio è di tre persone ferite, una delle quali in condizioni particolarmente serie.

Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura, una donna di 45 anni di origine cinese. Dopo essere stata soccorsa, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Novara in codice rosso, il livello di massima gravità previsto dal sistema di emergenza sanitaria. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle lesioni riportate e sulle sue condizioni cliniche.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone, che hanno riportato ferite. Stando alle prime informazioni, per entrambe la situazione non sarebbe preoccupante e le condizioni non risulterebbero gravi.

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