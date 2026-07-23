Addio a Nataliya, aveva solo 57 anni.

Addio a Nataliya, aveva solo 57 anni

Gattinara ha salutato Nataliya Stadniychuk, donna di origini ucraine ma gattinarese d’adozione, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 57 anni dopo aver affrontato una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel corso degli anni. Per lungo tempo ha lavorato come collaboratrice domestica, mettendo sempre al centro del proprio impegno serietà, dedizione e grande disponibilità. Si è spenta all’ospedale di Novara.

Chi l’ha incontrata la ricorda soprattutto per il sorriso, la gentilezza e la capacità di esserci nei momenti di bisogno, qualità che le hanno fatto conquistare l’affetto di molte famiglie della città.

Il ricordo dei familiari e l’ultimo saluto

Nataliya Stadniychuk lascia la figlia Diana, la mamma Zinovia, il compagno Vasyl e la famiglia Foresto di Gattinara, alla quale era particolarmente legata e per la quale aveva prestato servizio per molti anni. Sarà sepolta nel suo Paese d’origine, dove riposerà accanto ai propri affetti. Attraverso il necrologio, i familiari hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni hanno espresso vicinanza, affetto e partecipazione al loro dolore. Lo riporta Notizia Oggi

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