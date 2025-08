Sorpresa al Reload: ci saranno anche i Patagarri

Comincia con una bella sorpresa agosto, il mese del Reload Sound Festival: nella serata inaugurale di giovedì 14 saranno al parco Eunice Kennedy anche i Patagarri, una delle rivelazioni del panorama musicale italiano recente.

Reload: alla serata inaugurale ci saranno anche i Patagarri, sorpresa di X Factor

Il sestetto milanese ha stretto legami solidi con Biella negli ultimi mesi: dopo la finale di X Factor, la trasmissione televisiva di Sky, che hanno chiuso al terzo posto, hanno messo in cantiere un disco intitolato “L’ultima ruota del caravan”, un richiamo a uno degli inediti che hanno fatto ascoltare in tv, hanno partecipato al concertone del Primo Maggio a Roma e iniziato un tour estivo con il quale stanno girando l’Italia.

Il biellese Eddy Romano è il loro tour manager

Ad accompagnarli data dopo data c’è Eddy Romano, il loro tour manager che è anche uno dei co-fondatori di Reload. E a Vigliano, nelle sale prove della Fonderia Musicale, hanno fatto tappa prima del calendario di concerti per mettere a punto gli ultimi arrangiamenti per le versioni dal vivo.

I Patagarri hanno una formazione musicale solidissima: tutti e sei hanno nel loro bagaglio gli studi al conservatorio e un “orecchio” jazz che arricchisce le loro esibizioni dal vivo. Non per caso, tra un concerto e l’altro del loro tour estivo, vengono invitati ad accompagnare veri campioni di generi differenti: a Umbria Jazz hanno diviso il palco principale di una serata con Stefano Bollani, al Festival No Borders ai laghi di Fusine, sulle montagne friulane, lo faranno con Goran Bregovic.

Reload, il programma delle serate, tutte a ingresso libero

Le quattro serate del Reload Sound Festival sono tutte a ingresso libero. Gli accessi al parco Eunice Kennedy di corso Rivetti, dietro la stazione San Paolo, si apriranno a partire dalle 19, quando sarà a disposizione l’area ristoro con il tappeto musicale di dj Street che accompagnerà l’inizio di tutti e quattro i giorni.

Nel programma di giovedì 14 i Patagarri si inseriscono insieme alla cantautrice siciliana Anna Castiglia e alla biellese Ophelia Lia.

Venerdì 15 l’artista principale è il palermitano Davide Shorty, accompagnato dai milanesi Studio Murena e dal rapper biellese Flykush.

Sabato 16 suoneranno gli Hormonauts preceduti dai biellesi Carolina Reapers.

Domenica 17 si chiude con i vercellesi Reparto numero 6 e con il puro divertimento affidato a Ruggero dei Timidi.

Il programma delle serate sarà completato dalle esibizioni di artiste e artisti emergenti del panorama locale appartenenti al collettivo Re:hub e si chiuderà con un dj set fino alle 2 del mattino.

Il Comune di Biella è partner dell’iniziativa, sostenuta anche dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella e Cassa di Risparmio di Torino.

Foto di Virginia Bettoja

